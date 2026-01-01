Juuruta LubeLogger ühe klõpsuga.
Ülim ise majutatud sõidukite hoolduse ja kütuse jälgija, et hoida sinu autopark tippvormis.
Valige VPS-pakett LubeLogger jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LubeLogger
LubeLogger on spetsiaalne haldusplatvorm autoentusiastidele, autopargi omanikele ja kõigile, kes soovivad oma sõiduki seisukorda hoolikalt jälgida. LubeLoggeri ise majutades lood sa privaatse, püsiva andmebaasi iga õlivahetuse, remondi ja tankimise kohta iga sinu omanduses oleva sõiduki kohta — ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta ja ilma liitumistasudeta.
Erinevalt üldistest tabelarvutusprogrammidest või reklaamitoega mobiilirakendustest pakub LubeLogger spetsiaalset liidest, mis on loodud autohoolduse nüansside jaoks, läbisõidupõhiste meeldetuletuste, kütusekulu analüüsi ja kviitungite hoiustamisega, hoides kogu sinu autopargi ühes kohas organiseerituna.
LubeLogger peamised omadused
Teeninduse ajaloo jälgimine
Pea üksikasjalikku logi iga remondi- ja hooldustöö kohta, mis on tehtud sinu sõidukitel, koos kuupäevade, kulude ja märkmetega.
Kütusesäästlikkuse analüüs
Jälgi oma kütusekulu ja kulusid aja jooksul automaatsete MPG arvutuste ja kulutuste graafikutega.
Dokumentide salvestus
Laadi üles ja salvesta kviitungite, registreerimisdokumentide ja kindlustuskaartide digitaalsed koopiad koheseks juurdepääsuks.
Nutikad meeldetuletused
Saad teateid eelseisvate õlivahetuste, rehvide roteerimiste ja ülevaatuste kohta sinu sõiduki läbisõidu või ajakava alusel.
Miks kasutada LubeLogger Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.