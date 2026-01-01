LubeLogger on spetsiaalne haldusplatvorm autoentusiastidele, autopargi omanikele ja kõigile, kes soovivad oma sõiduki seisukorda hoolikalt jälgida. LubeLoggeri ise majutades lood sa privaatse, püsiva andmebaasi iga õlivahetuse, remondi ja tankimise kohta iga sinu omanduses oleva sõiduki kohta — ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta ja ilma liitumistasudeta.

Erinevalt üldistest tabelarvutusprogrammidest või reklaamitoega mobiilirakendustest pakub LubeLogger spetsiaalset liidest, mis on loodud autohoolduse nüansside jaoks, läbisõidupõhiste meeldetuletuste, kütusekulu analüüsi ja kviitungite hoiustamisega, hoides kogu sinu autopargi ühes kohas organiseerituna.