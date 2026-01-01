Miniflux on minimalistlik, kindlate põhimõtetega RSS-voo lugeja, mis on loodud ühe põhimõtte järgi: ära sega ja lase sul lugeda. Go keeles ehitatud ja PostgreSQL-i toel haldab see RSS-, Atom-, RDF- ja JSON-vooge puhta, klaviatuuripõhise liidese kaudu, ilma üleliigse või ebavajaliku keerukuseta. Üle 7 000 GitHubi tärniga on see teeninud lojaalse jälgijaskonna arendajate ja privaatsust hindavate kasutajate seas, kes soovivad kiirust ilma segaduseta.

Minifluxi ise majutades hoiad oma tellimuste loendi ja lugemisharjumused täiesti privaatsena. Puuduvad kolmandate osapoolte jälgijad, käitumisprofiilide loomine ega teenused, mida saaks sulgeda või tasuliseks muuta. Sina omad oma vooge, artikleid ja lugemise ajalugu.