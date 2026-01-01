Minifluxi paigaldamine ühe klõpsuga.
Minimalistlik avatud lähtekoodiga RSS-lugeja, mis on Go keeles loodud kiireks ja segajateta voogude tarbimiseks.
Valige VPS-pakett Miniflux jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Miniflux
Miniflux on minimalistlik, kindlate põhimõtetega RSS-voo lugeja, mis on loodud ühe põhimõtte järgi: ära sega ja lase sul lugeda. Go keeles ehitatud ja PostgreSQL-i toel haldab see RSS-, Atom-, RDF- ja JSON-vooge puhta, klaviatuuripõhise liidese kaudu, ilma üleliigse või ebavajaliku keerukuseta. Üle 7 000 GitHubi tärniga on see teeninud lojaalse jälgijaskonna arendajate ja privaatsust hindavate kasutajate seas, kes soovivad kiirust ilma segaduseta.
Minifluxi ise majutades hoiad oma tellimuste loendi ja lugemisharjumused täiesti privaatsena. Puuduvad kolmandate osapoolte jälgijad, käitumisprofiilide loomine ega teenused, mida saaks sulgeda või tasuliseks muuta. Sina omad oma vooge, artikleid ja lugemise ajalugu.
Miniflux peamised omadused
Täisteksti kraapimine
Hangib täielikud artiklid voogudest, mis avaldavad ainult kokkuvõtteid, et saaksid alati lugeda kogu sisu liidesest lahkumata.
Klaviatuuriga navigeerimine
Põhjalikud kiirklahvid võimaldavad sul liikuda voogudes, märkida artiklid loetuks ja avada linke hiirt puudutamata.
Hiljem lugemiseks integratsioonid
Saadab artikleid Pocketisse, Wallabagi, Instapaperisse ja Pinboardi ühe tegevusega hilisemaks võrguväliseks lugemiseks.
Kolmanda osapoole kliendi API
Feveri ja Google Readeriga ühilduvad API-d võimaldavad populaarsetel mobiilirakendustel nagu Reeder ja NetNewsWire ühenduda teie enda majutatud teenusega.
Mitme kasutaja tugi
Iga kasutaja saab oma sõltumatu voogude loendi, lugemisoleku ja seaded ühel jagatud serveri eksemplaril.
Miks kasutada Miniflux Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.