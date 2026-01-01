ShipShipShip on avatud lähtekoodiga muudatuste logi ja teekaardi rakendus, mis aitab tootearendusmeeskondadel jagada uuendusi ja koguda kogukonna tagasisidet ühes kohas. Ehitatud SvelteKiti ja Go-ga, see ühendab lihvitud avaliku muudatuste logi kanban-stiilis administraatoripaneeliga, kus iga väljalase, parandus ja tulevane idee asub teenitud häälte ja reaktsioonide kõrval.

ShipShipShipi ise majutamine oma VPS-is hoiab tellijate nimekirjad, SMTP mandaadid ja tagasiside andmed sinu enda kontrolli all, eemaldab majutatud alternatiivide kohapõhise hinnastamise ja võimaldab sul avalikku lehte brändida installitavate teemade kaudu, mis sobivad sinu tootega.