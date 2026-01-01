Juuruta ShipShipShip ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline isemajutatav muudatuste logi ja teekaardi platvorm koos kogukonna hääletuse, emotikonide reaktsioonide ja uudiskirja automatiseerimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ShipShipShip
ShipShipShip on avatud lähtekoodiga muudatuste logi ja teekaardi rakendus, mis aitab tootearendusmeeskondadel jagada uuendusi ja koguda kogukonna tagasisidet ühes kohas. Ehitatud SvelteKiti ja Go-ga, see ühendab lihvitud avaliku muudatuste logi kanban-stiilis administraatoripaneeliga, kus iga väljalase, parandus ja tulevane idee asub teenitud häälte ja reaktsioonide kõrval.
ShipShipShipi ise majutamine oma VPS-is hoiab tellijate nimekirjad, SMTP mandaadid ja tagasiside andmed sinu enda kontrolli all, eemaldab majutatud alternatiivide kohapõhise hinnastamise ja võimaldab sul avalikku lehte brändida installitavate teemade kaudu, mis sobivad sinu tootega.
ShipShipShip peamised omadused
Kogukonna hääletus
Külastajad hääletavad pakutud funktsioonide üle, et meeskond saaks teekaarti prioriseerida tegeliku nõudluse, mitte sisemiste oletuste põhjal.
Emotikonide reaktsioonid
Kaheksa reaktsioonitüüpi võimaldavad lugejatel igale kirjele reageerida, andes kerge signaali, ilma neid registreerimisprotsessi sundimata.
Kanban teekaart
Lohistatav tahvel kohandatavate olekutega hoiab iga pakutud, poolelioleva ja tarnitud üksuse kogu meeskonnale nähtavana.
Uudiskirja automaatika
SMTP-põhised uudiskirjad käivituvad automaatselt, kui kirje olek muutub, nii et tellijad saavad teada väljalasetest ilma käsitsi saatmiseta.
Paigaldatavad teemad
Manifestipõhine teemasüsteem eraldab administraatoripaneeli avalikust muudatuste logist, nii et saad oma toote brändingu täpselt sobitada.
RESTful API
Täielik REST API sündmuste, reaktsioonide, hääletuste ja uudiskirja tellijate jaoks muudab lihtsaks integreerimise CI/CD või turundustööriistadega.
Miks kasutada ShipShipShip Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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