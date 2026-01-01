Rallly on privaatsust austav avatud lähtekoodiga ajastamise ja grupi küsitluste tööriist, mis on loodud asendama Doodle'it ja sarnaseid SaaS-rakendusi. Korraldajad loovad küsitluse pakutud kuupäeva/kellaaja valikutega, jagavad linki ja vastajad valivad neile sobivad ajad – osalejatele pole kontot vaja. Korraldaja juhtpaneel tõstab seejärel esile kõige populaarsemad ajad, muutes lõpliku aja kinnitamise lihtsaks.

Rallly ise majutamine oma VPS-is hoiab osalejate e-kirjad, vastuste andmed ja koosolekute teemad teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole ajastamisteenuses. Platvorm toetab mitut ajavööndit, lukustatud valikuid, kohandatud brändingut ja e-posti maagilise lingi autentimist korraldajatele ning kogu süsteem töötab ühel Next.js konteineril pluss PostgreSQL-il – piisavalt väike isiklikuks kasutamiseks, piisavalt vastupidav väikesele meeskonnale või klubile.