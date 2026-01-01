Juuruta Rallly ühe klõpsu paigaldusega.
Isemajutusel põhinev ajaplaneerimise tööriist parima kuupäeva ja kellaaja ühiseks valimiseks gruppide, meeskondade ja ajavööndite vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rallly
Rallly on privaatsust austav avatud lähtekoodiga ajastamise ja grupi küsitluste tööriist, mis on loodud asendama Doodle'it ja sarnaseid SaaS-rakendusi. Korraldajad loovad küsitluse pakutud kuupäeva/kellaaja valikutega, jagavad linki ja vastajad valivad neile sobivad ajad – osalejatele pole kontot vaja. Korraldaja juhtpaneel tõstab seejärel esile kõige populaarsemad ajad, muutes lõpliku aja kinnitamise lihtsaks.
Rallly ise majutamine oma VPS-is hoiab osalejate e-kirjad, vastuste andmed ja koosolekute teemad teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole ajastamisteenuses. Platvorm toetab mitut ajavööndit, lukustatud valikuid, kohandatud brändingut ja e-posti maagilise lingi autentimist korraldajatele ning kogu süsteem töötab ühel Next.js konteineril pluss PostgreSQL-il – piisavalt väike isiklikuks kasutamiseks, piisavalt vastupidav väikesele meeskonnale või klubile.
Rallly peamised omadused
Grupi kuupäevaküsitlused
Paku mitu kuupäeva ja kellaaja valikut, kogu osalejatelt saadavus ja leia parim aeg — Doodle-stiilis küsitlused ilma küsitluspõhiste tasudeta.
Ajavöönditeadlik
Kuva iga valik iga vastaja kohalikus ajavööndis automaatselt, nii et hajutatud meeskonnad saaksid aegu valida ilma peastarvutamiseta.
Mõttetud vastused
Kutsutud hääletavad nime ja valikulise e-posti aadressiga — registreerimata, paroolita, takistusteta — samal ajal kui korraldajad hoiavad kontosid küsitluste haldamiseks.
Maagilise lingiga sisselogimine
Korraldajad logivad sisse e-posti teel saadetud maagiliste linkide kaudu paroolide asemel, hoides mandaatide ründepinna väikese ja mugavust ohverdamata.
Lukustatud ja peidetud valikud
Lukusta valitud valik vastuste külmutamiseks või peida valikud pärast hääletuse lõppemist — kasulik lõpliku valiku kinnitamiseks ilma edasiste muudatusteta.
Kohandatud bränding
Määra oma saidi nimi, logo ja teema, et küsitlused tunduksid osana sinu organisatsioonist, mitte üldise SaaS-i maandumislehena.
Miks kasutada Rallly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.