Paigalda FreshRSS ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline ise majutatud RSS-voogude koondaja kõigi sinu lemmikveebisaitide ja uudisteallikate haldamiseks ühes kohas.
Valige VPS-pakett FreshRSS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FreshRSS
FreshRSS on tasuta, ise majutatav RSS- ja Atom-voogude koondaja, mis koondab kõik sinu infoallikad ühte kiire lugemisliidesesse. PHP-ga ehitatud ja minimaalselt ressursse nõudev, toetab see mitme kasutaja paigaldusi, ulatuslikke kiirklahve, täiustatud filtreerimist ja artiklite täieliku sisu allalaadimist — nii ei pea sa kunagi iga allikat eraldi külastama. Mobiilisõbralik disain ja API ühilduvus kolmanda osapoole lugejatega nagu Reeder ja NetNewsWire teevad sellest täieliku asenduse lõpetatud teenustele nagu Google Reader.
FreshRSS-i ise majutamine sinu VPS-is tähendab 24/7 voogude uuendusi sõltumata sinu kohalikust internetiühendusest, täielikku privaatsust sinu lugemisharjumuste osas ja et ükski algoritm ei otsusta, mida sa näed. Sinu hoolikalt kureeritud tellimused ja lugemisajalugu säilitatakse püsivas salvestusruumis, turvaliselt konteineri uuenduste vahel.
FreshRSS peamised omadused
Mitme kasutaja tugi
Loo eraldi kontod individuaalsete tellimuste ja lugemiseelistustega, muutes selle sobivaks peredele ja meeskondadele.
Täpsem filtreerimine
Filtreeri artikleid märksõnade, autorite või kohandatud reeglite järgi ja otsi kõigist voogudest, et leida sisu koheselt.
Kolmandate osapoolte lugeja API-d
Ühildub Feveri ja Google Readeri API-dega, nii et populaarsed mobiilirakendused nagu Reeder ja Unread saavad sinu eksemplariga sünkroonida.
Kogu artikli hankimine
Too välja kogu artikli sisu voogude jaoks, mis avaldavad ainult kokkuvõtteid, hoides kõik loetavana ühes liideses.
OPML import ja eksport
Migreeri oma tellimused mis tahes voo lugejast, kasutades standardseid OPML-faile, ilma käsitsi uuesti sisestamise vajaduseta.
Miks kasutada FreshRSS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.