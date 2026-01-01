FreshRSS on tasuta, ise majutatav RSS- ja Atom-voogude koondaja, mis koondab kõik sinu infoallikad ühte kiire lugemisliidesesse. PHP-ga ehitatud ja minimaalselt ressursse nõudev, toetab see mitme kasutaja paigaldusi, ulatuslikke kiirklahve, täiustatud filtreerimist ja artiklite täieliku sisu allalaadimist — nii ei pea sa kunagi iga allikat eraldi külastama. Mobiilisõbralik disain ja API ühilduvus kolmanda osapoole lugejatega nagu Reeder ja NetNewsWire teevad sellest täieliku asenduse lõpetatud teenustele nagu Google Reader.

FreshRSS-i ise majutamine sinu VPS-is tähendab 24/7 voogude uuendusi sõltumata sinu kohalikust internetiühendusest, täielikku privaatsust sinu lugemisharjumuste osas ja et ükski algoritm ei otsusta, mida sa näed. Sinu hoolikalt kureeritud tellimused ja lugemisajalugu säilitatakse püsivas salvestusruumis, turvaliselt konteineri uuenduste vahel.