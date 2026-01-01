Paigalda Lightdash ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on dbt-põhine ja muudab sinu andmemudelid koheselt armatuurlaudadeks ja graafikuteks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lightdash
Lightdash on avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on loodud töötama loomulikult koos dbt-ga (andmete ehitamise tööriist). Selle asemel, et BI-tööriistas mõõdikute definitsioone uuesti üles ehitada, loeb Lightdash teie olemasolevaid dbt-mudeleid, teste ja dokumentatsiooni, et automaatselt genereerida uurimisliides ja mõõdikute kiht – hoides analüütika loogika versioonihalduses koodis, kuhu see kuulub. Meeskonnad saavad luua armatuurlaudu, käivitada ad hoc päringuid ja ajastada aruannete kohaletoimetamist, dubleerimata tööd, mis on juba nende dbt-projektis tehtud.
Erinevalt üldotstarbelistest BI-tööriistadest tähendab Lightdashi tõeallika lähenemine, et kui dbt-mudel muutub, uuendatakse kõiki sellele ehitatud diagramme automaatselt. Lightdashi ise majutamine annab analüüsimeeskondadele täieliku kontrolli oma andmetaristu üle, suunamata päringutulemusi kolmandate osapoolte pilveplatvormide kaudu.
Lightdash peamised omadused
dbt-i-põhine mõõdikute kiht
Lightdash loeb olemasolevaid dbt mudeleid, teste ja YAML-dokumentatsiooni, et luua uurimisliides, välistades vajaduse määratleda mõõdikud uuesti eraldi BI-tööriistas.
Ad hoc SQL-i uurija
Käivita ad hoc päringuid oma andmelaos otse brauserist, kus veerumääratlused ja testitulemused on automaatselt hangitud dbt metaandmetest.
Ajastatud aruande edastus
Seadista korduvad armatuurlaua hetktõmmised, mis saadetakse e-posti või Slacki graafiku alusel, hoides huvigruppe kursis ilma käsitsi eksportimise või allalaadimiseta.
AI andmete kaaspiloot
Esita küsimusi oma andmete kohta loomulikus keeles ja saa diagrammisoovitusi, mida toetab sinu dbt projektis juba määratletud mõõdikute kiht.
Versioonihaldusanalüütika
Analüüside definitsioonid asuvad dbt koodis koos sinu andmemudelitega, muutes diagrammi ja mõõdikute muudatused ülevaadatavaks, võrreldavaks ja juurutatavaks standardsete Git töövoogude kaudu.
Miks kasutada Lightdash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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