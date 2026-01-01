Kuni 69% allahindlust Lightdash tootele

Paigalda Lightdash ühe klõpsuga paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on dbt-põhine ja muudab sinu andmemudelid koheselt armatuurlaudadeks ja graafikuteks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda Lightdash ühe klõpsuga paigaldusega.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Lightdash

Lightdash on avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on loodud töötama loomulikult koos dbt-ga (andmete ehitamise tööriist). Selle asemel, et BI-tööriistas mõõdikute definitsioone uuesti üles ehitada, loeb Lightdash teie olemasolevaid dbt-mudeleid, teste ja dokumentatsiooni, et automaatselt genereerida uurimisliides ja mõõdikute kiht – hoides analüütika loogika versioonihalduses koodis, kuhu see kuulub. Meeskonnad saavad luua armatuurlaudu, käivitada ad hoc päringuid ja ajastada aruannete kohaletoimetamist, dubleerimata tööd, mis on juba nende dbt-projektis tehtud.

Erinevalt üldotstarbelistest BI-tööriistadest tähendab Lightdashi tõeallika lähenemine, et kui dbt-mudel muutub, uuendatakse kõiki sellele ehitatud diagramme automaatselt. Lightdashi ise majutamine annab analüüsimeeskondadele täieliku kontrolli oma andmetaristu üle, suunamata päringutulemusi kolmandate osapoolte pilveplatvormide kaudu.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Lightdash peamised omadused

dbt-i-põhine mõõdikute kiht

Lightdash loeb olemasolevaid dbt mudeleid, teste ja YAML-dokumentatsiooni, et luua uurimisliides, välistades vajaduse määratleda mõõdikud uuesti eraldi BI-tööriistas.

Ad hoc SQL-i uurija

Käivita ad hoc päringuid oma andmelaos otse brauserist, kus veerumääratlused ja testitulemused on automaatselt hangitud dbt metaandmetest.

Ajastatud aruande edastus

Seadista korduvad armatuurlaua hetktõmmised, mis saadetakse e-posti või Slacki graafiku alusel, hoides huvigruppe kursis ilma käsitsi eksportimise või allalaadimiseta.

AI andmete kaaspiloot

Esita küsimusi oma andmete kohta loomulikus keeles ja saa diagrammisoovitusi, mida toetab sinu dbt projektis juba määratletud mõõdikute kiht.

Versioonihaldusanalüütika

Analüüside definitsioonid asuvad dbt koodis koos sinu andmemudelitega, muutes diagrammi ja mõõdikute muudatused ülevaadatavaks, võrreldavaks ja juurutatavaks standardsete Git töövoogude kaudu.

Miks kasutada Lightdash Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

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