Lightdash on avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis on loodud töötama loomulikult koos dbt-ga (andmete ehitamise tööriist). Selle asemel, et BI-tööriistas mõõdikute definitsioone uuesti üles ehitada, loeb Lightdash teie olemasolevaid dbt-mudeleid, teste ja dokumentatsiooni, et automaatselt genereerida uurimisliides ja mõõdikute kiht – hoides analüütika loogika versioonihalduses koodis, kuhu see kuulub. Meeskonnad saavad luua armatuurlaudu, käivitada ad hoc päringuid ja ajastada aruannete kohaletoimetamist, dubleerimata tööd, mis on juba nende dbt-projektis tehtud.

Erinevalt üldotstarbelistest BI-tööriistadest tähendab Lightdashi tõeallika lähenemine, et kui dbt-mudel muutub, uuendatakse kõiki sellele ehitatud diagramme automaatselt. Lightdashi ise majutamine annab analüüsimeeskondadele täieliku kontrolli oma andmetaristu üle, suunamata päringutulemusi kolmandate osapoolte pilveplatvormide kaudu.