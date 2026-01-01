HashiCorp Vault on identiteedipõhine saladuste haldamise platvorm, mis tsentraliseerib tundlike andmete — API võtmete, andmebaasi paroolide, sertifikaatide ja tokenite — kontrolli üle kogu sinu infrastruktuuri. Selle asemel, et hajutada mandaate konfiguratsioonifailidesse ja keskkonnamuutujatesse, pakub Vault ühtset usaldusväärset allikat koos iga juurdepääsusündmuse täieliku auditeerimislogiga.

Vault toetab dünaamilisi saladusi, mis genereeritakse nõudmisel ja tühistatakse automaatselt pärast kasutamist, vähendades oluliselt lekkinud või pikaealiste mandaatide põhjustatud riski. Vaulti ise majutamine VPS-is hoiab sinu saladuste infrastruktuuri täielikult sinu kontrolli all — ükski pilveteenuse pakkuja ei pääse ligi sinu võtmetele, auditijälgedele ega rakendustele, mida need kaitsevad.