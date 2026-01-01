Paigalda Vault ühe klõpsuga.
Tööstusstandardile vastav saladuste haldamise platvorm tundlike mandaatide ja sertifikaatide turvaliseks salvestamiseks, neile juurdepääsuks ja nende roteerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vault
HashiCorp Vault on identiteedipõhine saladuste haldamise platvorm, mis tsentraliseerib tundlike andmete — API võtmete, andmebaasi paroolide, sertifikaatide ja tokenite — kontrolli üle kogu sinu infrastruktuuri. Selle asemel, et hajutada mandaate konfiguratsioonifailidesse ja keskkonnamuutujatesse, pakub Vault ühtset usaldusväärset allikat koos iga juurdepääsusündmuse täieliku auditeerimislogiga.
Vault toetab dünaamilisi saladusi, mis genereeritakse nõudmisel ja tühistatakse automaatselt pärast kasutamist, vähendades oluliselt lekkinud või pikaealiste mandaatide põhjustatud riski. Vaulti ise majutamine VPS-is hoiab sinu saladuste infrastruktuuri täielikult sinu kontrolli all — ükski pilveteenuse pakkuja ei pääse ligi sinu võtmetele, auditijälgedele ega rakendustele, mida need kaitsevad.
Vault peamised omadused
Dünaamilised saladused
Loo nõudmisel lühiajalised mandaadid andmebaasidele ja pilveteenustele — need tühistatakse automaatselt pärast konfigureeritavat eluea piirangut, kõrvaldades riski pikaealistest lekkinud saladustest.
Krüpteerimine teenusena
Krüpteeri ja dekrüpteeri rakenduse andmeid Vault API kaudu, ilma et peaksid krüptovõtmeid otse haldama, hoides tundlikud andmed kaitstuna ja salvestuskihti muutmata.
Täielik auditlogimine
Iga salajase lugemine, kirjutamine ja kustutamine logitakse koos täieliku identiteedi ja ajatempli detailidega, pakkudes muutumatut jälge vastavusauditite ja intsidentide uurimiseks.
Mitu autentimismeetodit
Autentige tokenite, AppRole'i, GitHubi, AWS IAM-i või Kubernetes teenusekontode kaudu, integreerides Vaulti oma olemasolevatesse identiteedi- ja juurutamistorudesse.
Salajane liisimine ja TTL-id
Saladused väljastatakse eluea väärtustega ja neid saab programmeeritavalt uuendada või tühistada, andes sulle täpse elutsükli kontrolli iga mandaadi üle, mida Vault haldab.
Miks kasutada Vault Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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