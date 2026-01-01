Shadowbroker on avatud lähtekoodiga OSINT georuumilise luure platvorm, mis koondab üle 60 reaalajas globaalse andmevoo ühte interaktiivsesse kaardiliidesesse. See koondab kokku era- ja kommertslennukite asukohad, merealuste liikumised, aktiivsed satelliitide ülelennud, konfliktipiirkonnad, GPS-i segamise sündmused, seismilise aktiivsuse, CCTV kaamerad ja võrkraadiovõrgud — avalikult kättesaadavad andmed, mis on harva ühes kohas koondatud. Valikuline tehisintellekti agendi kiht võimaldab ühendada keelemudeli, et analüüsida vooge ja tuua esile korrelatsioone, mis ei ole üksikute andmekihtide vaatlemisel nähtavad.

Shadowbrokeri ise majutamine virtuaalserveris annab teie meeskonnale püsiva, jagatud luure armatuurlaua ilma kasutusanalüütikata, kolmandate osapooltega andmete jagamiseta ja täieliku kontrolliga selle üle, millised andmevood ja API integratsioonid on lubatud.