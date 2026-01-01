OpenSign on täielikult avatud lähtekoodiga alternatiiv DocuSignile ja Adobe Signile, mis on loodud organisatsioonidele, kes vajavad juriidiliselt siduvaid elektroonilisi allkirju, ilma et tundlikud lepingud oleksid lukustatud kolmanda osapoole SaaS-i. See toetab mitme allkirjastaja töövooge, korduvkasutatavaid malle, kohapealset allkirjastamist, kontaktkatalooge ja PKI-põhist digitaalset allkirjastamist, kasutades oma PFX-sertifikaati, kõik see on pakitud puhtasse lohistamisliidesesse.

OpenSigni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, allkirja ja auditi logi teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad ümbrikupõhised tasud, allkirjastajate piirangud ega oht, et lepinguandmed teie keskkonnast lahkuvad, muutes selle hästi sobivaks juriidilistele, personaliosakonna ja hankemeeskondadele, kellel on ranged vastavusnõuded.