Juuruta OpenSign ühe klõpsuga paigaldusena.
Tasuta avatud lähtekoodiga DocuSigni alternatiiv õiguslikult siduvate elektrooniliste dokumentide allkirjastamiseks oma infrastruktuuris.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenSign
OpenSign on täielikult avatud lähtekoodiga alternatiiv DocuSignile ja Adobe Signile, mis on loodud organisatsioonidele, kes vajavad juriidiliselt siduvaid elektroonilisi allkirju, ilma et tundlikud lepingud oleksid lukustatud kolmanda osapoole SaaS-i. See toetab mitme allkirjastaja töövooge, korduvkasutatavaid malle, kohapealset allkirjastamist, kontaktkatalooge ja PKI-põhist digitaalset allkirjastamist, kasutades oma PFX-sertifikaati, kõik see on pakitud puhtasse lohistamisliidesesse.
OpenSigni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, allkirja ja auditi logi teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad ümbrikupõhised tasud, allkirjastajate piirangud ega oht, et lepinguandmed teie keskkonnast lahkuvad, muutes selle hästi sobivaks juriidilistele, personaliosakonna ja hankemeeskondadele, kellel on ranged vastavusnõuded.
OpenSign peamised omadused
PKI digitaalallkirjad
Allkirjasta dokumendid, kasutades PFX- või P12-sertifikaati, nii et iga allkiri oleks krüptograafiliselt kontrollitav ja võltsimiskindel igas PDF-lugejas.
Korduvkasutatavad mallid
Salvesta sageli kasutatavad lepingud mallidena koos eelnevalt paigutatud allkirjastaja rollide ja vormiväljadega, et käivitada korduvaid töövooge sekunditega.
Mitme allkirjastajaga töövoogud
Suuna dokumente mitmele saajale järjestikuses või paralleelses järjekorras ja jälgi reaalajas, kes on vaadanud, allkirjastanud või keeldunud.
Auditjärg ja sertifikaat
Iga tegevus logitakse ajatemplitena ja IP-aadressidega, luues õiguslikult kaitstava lõpetamise sertifikaadi, mis on lisatud igale allkirjastatud dokumendile.
Kohapealne allkirjastamine
Jäädvusta allkirjad jagatud seadmel näost näkku töövoogude jaoks, nagu liitumine, konfidentsiaalsuslepingud ja vastutusest loobumise avaldused, ilma e-posti edasi-tagasi saatmiseta.
REST API ja veebihaagid
Manusta allkirjastamine olemasolevatesse rakendustesse, kasutades dokumenteeritud REST API-t, ja käivita allavoolu süsteemid lõpetamise veebihaakidega.
Miks kasutada OpenSign Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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