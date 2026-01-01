Juurutage Matrix Synapse ühe klõpsuga paigaldusena.
Detsentraliseeritud, otsast lõpuni krüpteeritud vestlusserver turvaliseks reaalajas suhtluseks täieliku föderatsiooni toega.
Valige VPS-pakett Matrix Synapse jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Matrix Synapse
Matrix Synapse on Matrixi avatud suhtlusprotokolli referents-koduserver, mis võimaldab reaalajas sõnumside, kõne- ja videokõned, failijagamise ja otspunktkrüpteerimise födereeritud serverivõrgus. Valitsuste, ülikoolide ja ettevõtete poolt üle maailma usaldatud Synapse laseb sinu kasutajatel turvaliselt suhelda, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda infrastruktuuris.
Föderatsioon võimaldab sinu serveril sujuvalt ühenduda teiste Matrixi serveritega, nii et sinu kasutajad saavad ühendust võtta kõigiga ülemaailmses Matrixi võrgus. Sildadega Slacki, Discordi, IRC ja Telegramiga integreerub Synapse olemasolevatesse suhtlusvoogedesse, sundimata kõiki ühele platvormile.
Matrix Synapse peamised omadused
Otspunktkrüptimine
Kõik privaatsõnumid ja grupivestlused on vaikimisi krüpteeritud, tagades andmete privaatsuse isegi serveri administraatorite eest.
Föderatsiooni tugi
Suhtle kasutajatega mis tahes Matrixi serveris üle maailma läbi sujuva serveritevahelise föderatsiooni.
Platvormi sillad
Ühendu Slacki, Discordi, IRC, Telegrami ja teiste platvormidega protokollisildade kaudu.
Toad ja ruumid
Korralda vestlusi tubade, ruumide, teemade, reaktsioonide ja sõnumite redigeerimisega struktureeritud suhtluseks.
Hääl- ja videokõned
Tee VoIP-kõnesid ja videokõnesid otse Matrixi rakendustes ilma väliste teenusteta.
SSO integratsioon
Autentige kasutajaid OIDC, SAML ja CAS teenusepakkujate kaudu ettevõtte ühekordse sisselogimise jaoks.
Miks kasutada Matrix Synapse Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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