Matrix Synapse on Matrixi avatud suhtlusprotokolli referents-koduserver, mis võimaldab reaalajas sõnumside, kõne- ja videokõned, failijagamise ja otspunktkrüpteerimise födereeritud serverivõrgus. Valitsuste, ülikoolide ja ettevõtete poolt üle maailma usaldatud Synapse laseb sinu kasutajatel turvaliselt suhelda, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda infrastruktuuris.

Föderatsioon võimaldab sinu serveril sujuvalt ühenduda teiste Matrixi serveritega, nii et sinu kasutajad saavad ühendust võtta kõigiga ülemaailmses Matrixi võrgus. Sildadega Slacki, Discordi, IRC ja Telegramiga integreerub Synapse olemasolevatesse suhtlusvoogedesse, sundimata kõiki ühele platvormile.