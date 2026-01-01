Zammad on täielikult avatud lähtekoodiga abikeskuse ja klienditoe süsteem, mis koondab e-posti, vestluse, telefoni, Twitteri, Facebooki ja Telegrami vestlused ühte piletijärjekorda. Agendid töötavad ühest postkastist, samal ajal kui kliendid saavad sinuga ühendust võtta neile sobiva kanali kaudu, ja iga suhtlus logitakse ühtse kliendiprofiili alla koos täieliku auditi ajalooga.

Zammadi ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, vestluste ärakirjad ja SLA mõõdikud sinu kontrolli all ilma agendipõhiste litsentsitasudeta. Platvorm skaleerub ühe inimese tugiteenusest mitme meeskonnaga operatsiooniks koos kohandatud töövoogude, teadmusbaasi artiklite ja aja jälgimisega.