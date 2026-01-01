Juurutage Zammad ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga abilaud ja klienditoe platvorm, mis muudab e-posti, vestluse ja sotsiaalmeedia kanalid ühtseks piletisüsteemi töövooguks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zammad
Zammad on täielikult avatud lähtekoodiga abikeskuse ja klienditoe süsteem, mis koondab e-posti, vestluse, telefoni, Twitteri, Facebooki ja Telegrami vestlused ühte piletijärjekorda. Agendid töötavad ühest postkastist, samal ajal kui kliendid saavad sinuga ühendust võtta neile sobiva kanali kaudu, ja iga suhtlus logitakse ühtse kliendiprofiili alla koos täieliku auditi ajalooga.
Zammadi ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, vestluste ärakirjad ja SLA mõõdikud sinu kontrolli all ilma agendipõhiste litsentsitasudeta. Platvorm skaleerub ühe inimese tugiteenusest mitme meeskonnaga operatsiooniks koos kohandatud töövoogude, teadmusbaasi artiklite ja aja jälgimisega.
Zammad peamised omadused
Mitmekanaliline sisendkaust
Tõmba piletid e-postist, veebivestlusest, Telegramist, Twitterist, Facebookist ja telefonist ühte järjekorda, nii et agendid ei pea kunagi tööriistade vahel vahetama.
SLA ja eskalatsioon
Määra vastamise ja lahendamise eesmärgid kliendi- või piletitüübi järgi, automaatsete eskaleerimistega tähtaegade möödumisel.
Abikeskus
Avalda avalikke ja sisemisi artikleid mitmekeelse toega, et vältida korduvaid pileteid ja aidata uutel agentidel kiiremini sisse elada.
Täistekstiotsing
Elasticsearchi toega otsing kõigi piletite, artiklite ja kliendikirjete seas annab tulemusi millisekunditega isegi suuremahuliselt.
Kohandatud töövoogud
Loo päästikupõhised automatiseerimised ja ajastatud tööd, mis suunavad pileteid, saadavad vastuseid ja värskendavad välju koodi kirjutamata.
REST API ja veebihaagid
Integreeri Zammad CRM-idega, monitooringutööriistade ja vestlusrobotitega põhjaliku REST API ja väljaminevate veebihaakide kaudu.
Miks kasutada Zammad Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.