Checkcle on täislahenduslik monitooringuplatvorm, mis annab DevOps meeskondadele ja süsteemiadministraatoritele ühtse ülevaate veebisaitide, API-de, serverite ja SSL-sertifikaatide kohta ühelt iseseisvalt majutatud juhtpaneelilt. See jälgib HTTP, TCP, DNS ja pingi lõpp-punkte koos Linuxi ja Windowsi serveri näitajatega — CPU, RAM, ketas ja võrk — kõike reaalajas.

Erinevalt SaaS-i monitooringutööriistadest, mis võtavad tasu monitori või kasutaja kohta, tähendab Checkcle'i iseseisev majutamine sinu enda VPS-is piiramatult monitore, täielikku andmete omandiõigust ja puuduvad korduvad tasud. Avalikud olekulehed ja mitmekanaliline teavitamine Telegrami, Slacki, Discordi, e-posti ja Matrixi kaudu hoiavad sinu meeskonda ja kasutajaid juhtumite korral kursis.