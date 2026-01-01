Paigaldage Checkcle ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga reaalajas jälgimisplatvorm tööaja, infrastruktuuri ja SSL-i jälgimiseks avalike olekulehtedega.
Valige VPS-pakett Checkcle jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Checkcle
Checkcle on täislahenduslik monitooringuplatvorm, mis annab DevOps meeskondadele ja süsteemiadministraatoritele ühtse ülevaate veebisaitide, API-de, serverite ja SSL-sertifikaatide kohta ühelt iseseisvalt majutatud juhtpaneelilt. See jälgib HTTP, TCP, DNS ja pingi lõpp-punkte koos Linuxi ja Windowsi serveri näitajatega — CPU, RAM, ketas ja võrk — kõike reaalajas.
Erinevalt SaaS-i monitooringutööriistadest, mis võtavad tasu monitori või kasutaja kohta, tähendab Checkcle'i iseseisev majutamine sinu enda VPS-is piiramatult monitore, täielikku andmete omandiõigust ja puuduvad korduvad tasud. Avalikud olekulehed ja mitmekanaliline teavitamine Telegrami, Slacki, Discordi, e-posti ja Matrixi kaudu hoiavad sinu meeskonda ja kasutajaid juhtumite korral kursis.
Checkcle peamised omadused
Käideldavuse jälgimine
Jälgi HTTP, TCP, DNS ja ping lõpp-punkte seadistatavate intervallidega, reageerimisaja jälgimisega ja kiirete seisakuteavitustega.
Serveri infrastruktuuri mõõdikud
Jälgi protsessori, RAM-i, ketta ja võrgu kasutust Linuxi ja Windowsi serverites kerge üherealise agendi paigalduse kaudu.
SSL ja domeeni jälgimine
Jälgi SSL-sertifikaadi aegumist ja domeeni staatust, et vältida ootamatuid katkestusi aegunud või valesti konfigureeritud sertifikaatide tõttu.
Avalikud olekulehed
Jaga reaalajas tööolekut kasutajate ja sidusrühmadega kohandatavate avalike olekulehtede kaudu.
Mitmekanalilised märguanded
Saada intsidentide teavitused Telegrami, Slacki, Discordi, e-posti ja Matrixi kohandatavate hoiatuste mallidega.
Miks kasutada Checkcle Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.