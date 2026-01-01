Juuruta Annif ühe klõpsuga.
Mitmekeelne automatiseeritud märksõnastamise tööriistakomplekt raamatukogudele, arhiividele, muuseumidele ja teadustöö voogudele.
Valige VPS-pakett Annif jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Annif
Annif on Soome Rahvusraamatukogu avatud lähtekoodiga tööriistakomplekt, mis määrab dokumentidele automaatselt märksõnu. See ühendab leksikaalseid, statistilisi ja masinõppe taustsüsteeme, sealhulgas TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja ansambelmodelle, et kataloogijad saaksid valida või kombineerida algoritme, mis sobivad kõige paremini iga kollektsiooni ja keelega.
Annifi ise majutamine oma VPS-is hoiab treeningkorpused, kontrollitud sõnavarad ja bibliograafilised metaandmed teie täieliku kontrolli all, selmet saata need kolmanda osapoole indekseerimisteenusele. Konteiner pakub REST API-t ja brauseripõhist kasutajaliidest projektide testimiseks, nii et Annifi integreerimine olemasolevatesse kataloogimistorustikesse või kohandatud klientide loomine nõuab ainult HTTP-kõnesid.
Annif peamised omadused
Mitmed indekseerimise taustaprogrammid
Vali TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja stwfsapy vahel või kombineeri need ansambliteks, mis on häälestatud iga keele ja kollektsiooni jaoks.
Mitmekeelne tugi
Konfigureeritavad analüsaatorid käsitlevad soome, rootsi, inglise, saksa ja teisi keeli Snowballi tüveleidjate, Voikko ja spaCy töövoogude abil.
REST API ja veebi UI
Sisseehitatud brauseri kasutajaliides võimaldab sul projektidega eksperimenteerida, samal ajal kui OpenAPI-ga dokumenteeritud REST-i lõpp-punkt ühendab Annifi olemasolevate kataloogimisvahenditega.
Kontrollitud sõnavarad
Laadi SKOS, TSV või CSV sõnavarad, näiteks YSO, LCSH või oma tesaurus, et soovitused püsiksid kooskõlas autoriteetsete andmetega.
CLI treeninguks ja hindamiseks
Halda projekte, treeni mudeleid ning võrdle täpsust ja meenutust kuldstandardkorpustega skriptitava käsurealiidese abil.
Miks kasutada Annif Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.