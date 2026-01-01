Annif on Soome Rahvusraamatukogu avatud lähtekoodiga tööriistakomplekt, mis määrab dokumentidele automaatselt märksõnu. See ühendab leksikaalseid, statistilisi ja masinõppe taustsüsteeme, sealhulgas TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja ansambelmodelle, et kataloogijad saaksid valida või kombineerida algoritme, mis sobivad kõige paremini iga kollektsiooni ja keelega.

Annifi ise majutamine oma VPS-is hoiab treeningkorpused, kontrollitud sõnavarad ja bibliograafilised metaandmed teie täieliku kontrolli all, selmet saata need kolmanda osapoole indekseerimisteenusele. Konteiner pakub REST API-t ja brauseripõhist kasutajaliidest projektide testimiseks, nii et Annifi integreerimine olemasolevatesse kataloogimistorustikesse või kohandatud klientide loomine nõuab ainult HTTP-kõnesid.