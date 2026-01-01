CryptPadi juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Otsast lõpuni krüpteeritud koostööpõhine kontoritarkvara komplekt, kus server ei näe kunagi sinu dokumentide sisu.
Valige VPS-pakett CryptPad jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CryptPad
CryptPad on avatud lähtekoodiga, otsast lõpuni krüpteeritud koostööl põhinev kontoripakett. Erinevalt pilvepõhistest redaktoritest, mis salvestavad dokumendid serveris lihttekstina, krüpteerib CryptPad kõik brauseris enne, kui see serverisse jõuab – mis tähendab, et majutajal pole kunagi ligipääsu sellele, mida kasutajad kirjutavad, joonistavad või loovad. See nullteadmise arhitektuur muudab selle sobivaks tundliku teabega tegelevatele meeskondadele, rangete andmemääruste alla kuuluvatele organisatsioonidele või kõigile, kes soovivad reaalajas koostööd, usaldamata teenusepakkujat oma sisuga.
CryptPadi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma meeskonna dokumentide, kasutajaandmete ja salvestusruumi üle – ilma kasutuspiiranguteta, ilma liitumistasudeta ja ilma välise pilvesõltuvuseta.
CryptPad peamised omadused
Nullteadmusega krüpteerimine
Kogu dokumendi sisu krüpteeritakse brauseris enne serverisse jõudmist, nii et majutaja — kaasa arvatud sina — ei saa kunagi salvestatud dokumente lugeda.
Täielik kontoripakett
Loo ja tee koostööd rikastekstidokumentide, tabelite, esitluste, koodifailide, Kanban-tahvlite, valgetahvlite ja vormidega — seda kõike reaalajas.
Külaliste koostöö
Jaga mis tahes dokumenti lingi kaudu ja koostööpartnerid saavad seda muuta ilma kontot registreerimata, säilitades samal ajal täieliku otsast lõpuni krüpteerimise.
Meeskonnakettad
Korralda dokumente jagatud meeskonnaketastele kaustastruktuuride ja täpselt määratletud juurdepääsuõigustega erinevatele liikmetele või rühmadele.
Lihtteksti serveris ei salvestata
Isegi kui server on ohustatud, jäävad salvestatud andmed krüpteeritud šifritekstiks, mida ei saa lugeda ilma krüpteerimisvõtmeteta, mis on ainult klientide käes.
Miks kasutada CryptPad Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.