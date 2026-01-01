CryptPad on avatud lähtekoodiga, otsast lõpuni krüpteeritud koostööl põhinev kontoripakett. Erinevalt pilvepõhistest redaktoritest, mis salvestavad dokumendid serveris lihttekstina, krüpteerib CryptPad kõik brauseris enne, kui see serverisse jõuab – mis tähendab, et majutajal pole kunagi ligipääsu sellele, mida kasutajad kirjutavad, joonistavad või loovad. See nullteadmise arhitektuur muudab selle sobivaks tundliku teabega tegelevatele meeskondadele, rangete andmemääruste alla kuuluvatele organisatsioonidele või kõigile, kes soovivad reaalajas koostööd, usaldamata teenusepakkujat oma sisuga.

CryptPadi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma meeskonna dokumentide, kasutajaandmete ja salvestusruumi üle – ilma kasutuspiiranguteta, ilma liitumistasudeta ja ilma välise pilvesõltuvuseta.