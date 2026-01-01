Juuruta SearXNG ühe klõpsu paigaldusena.
Privaatsust austav metasebraja, mis koondab tulemusi kümnetest allikatest, salvestamata päringuid või jälgimata kasutajaid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SearXNG
SearXNG on privaatsusele keskendunud metasebraiser, mis pärib samaaegselt Google'ilt, Bingilt, DuckDuckGo'lt ja kümnetelt teistelt otsinguteenuse pakkujatelt, tagastades koondatud tulemused ilma kasutajaprofiili loomata või otsinguajalugu salvestamata. Erinevalt kommertsotsingumootoritest, mis teenivad päringutega raha profiilide loomise ja reklaamide sihtimise kaudu, pakub SearXNG filtreerimata juurdepääsu veebi teabele.
Ise majutamine tähendab, et sinu otsingud läbivad sinu kontrolli all olevat infrastruktuuri, pigem kui avalikke instantse, mida haldavad tundmatud osapooled. Sina otsustad, millised otsinguteenuse pakkujad on kaasatud, kuidas tulemusi filtreeritakse ja kes pääseb sinu instantsile ligi — ilma tuginemata jagatud kogukonna serveritele, mis võivad kogeda seisakuid või päringute piiramist.
SearXNG peamised omadused
Päringute logimine puudub
Otsinguid ei salvestata kunagi ega seostata sinu identiteediga, välistades profileerimise ja käitumise jälgimise, mis on omane kommertsotsingumootoritele.
Mitmeallikaline koondamine
Pärib andmeid kümnetelt otsingumootoritelt samaaegselt, vähendades tulemuste kallutatust ja pakkudes laiemat katvust kui ükski üksik pakkuja.
Konfigureeritavad mootorid
Vali täpselt, milliseid otsingupakkujaid kaasata või välja jätta, kohandades tulemuste segu oma uurimisvajadustele ja privaatsuseelistustele.
Kategooria Otsi
Spetsiaalsed otsingukategooriad veebi, piltide, video, uudiste ja erialaste allikate jaoks tagavad, et tulemused on asjakohased vastavalt vajalikule sisutüübile.
Küpsiseid ega jälgimist
Töötab ilma küpsiste või jälgimisskriptideta, muutes selle sobivaks privaatsustundlikuks uurimistööks ja kasutamiseks piiratud keskkondades.
Miks kasutada SearXNG Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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