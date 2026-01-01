SearXNG on privaatsusele keskendunud metasebraiser, mis pärib samaaegselt Google'ilt, Bingilt, DuckDuckGo'lt ja kümnetelt teistelt otsinguteenuse pakkujatelt, tagastades koondatud tulemused ilma kasutajaprofiili loomata või otsinguajalugu salvestamata. Erinevalt kommertsotsingumootoritest, mis teenivad päringutega raha profiilide loomise ja reklaamide sihtimise kaudu, pakub SearXNG filtreerimata juurdepääsu veebi teabele.

Ise majutamine tähendab, et sinu otsingud läbivad sinu kontrolli all olevat infrastruktuuri, pigem kui avalikke instantse, mida haldavad tundmatud osapooled. Sina otsustad, millised otsinguteenuse pakkujad on kaasatud, kuidas tulemusi filtreeritakse ja kes pääseb sinu instantsile ligi — ilma tuginemata jagatud kogukonna serveritele, mis võivad kogeda seisakuid või päringute piiramist.