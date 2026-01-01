withoutbg on isemajutusega AI-põhine tausta eemaldamise rakendus, mis käitab neljaastmelist ONNX mudelitoru täielikult sinu enda serveris. See pakub lohistamis- ja kukutamisfunktsiooniga veebiliidest taustade eemaldamiseks tootefotodelt, portreedelt ja turunduspiltidelt — ilma faile pilveteenusesse saatmata või pildipõhiseid tasusid maksmata. Toru ühendab ISNet segmentatsiooni, Depth Anything V2 juhendamise, Focus Mattingu ja täiustamismudeli, et toota puhtaid, läbipaistva taustaga tulemusi ainult CPU järelduste põhjal.

Kõik mudeli kaalud on pakitud Docker pildi sisse, seega pole midagi konfigureerida peale konteineri juurutamise — mingeid mudeli allalaadimisi pole, GPU-d pole vaja, väliseid API-kõnesid töötlemisteel pole.