Paigalda withoutbg ühe klõpsuga.
Ise majutatud AI tausta eemaldamise tööriist, mis töötleb pilte kohapeal ilma pilve sõltuvuseta või pildipõhiste tasudeta.
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Millega saab ehitada withoutbg
withoutbg on isemajutusega AI-põhine tausta eemaldamise rakendus, mis käitab neljaastmelist ONNX mudelitoru täielikult sinu enda serveris. See pakub lohistamis- ja kukutamisfunktsiooniga veebiliidest taustade eemaldamiseks tootefotodelt, portreedelt ja turunduspiltidelt — ilma faile pilveteenusesse saatmata või pildipõhiseid tasusid maksmata. Toru ühendab ISNet segmentatsiooni, Depth Anything V2 juhendamise, Focus Mattingu ja täiustamismudeli, et toota puhtaid, läbipaistva taustaga tulemusi ainult CPU järelduste põhjal.
Kõik mudeli kaalud on pakitud Docker pildi sisse, seega pole midagi konfigureerida peale konteineri juurutamise — mingeid mudeli allalaadimisi pole, GPU-d pole vaja, väliseid API-kõnesid töötlemisteel pole.
withoutbg peamised omadused
Kohalik AI mudeli töövoog
Käitab kogu tausta eemaldamise töötlemise sinu enda serveris, kasutades komplekteeritud ONNX mudeleid — ühtegi pilti ei saadeta kunagi välisesse pilveteenusesse.
Neljaetapiline töötlus
ISNet segmenteerimine, Depth Anything V2 juhendamine, Focus Matting ja täiustusmudel töötavad koos, et luua puhtad servad juustel, karvadel ja keerulistel objektidel.
GPU-d pole vaja
CPU-põhine ONNX-inferents tähendab, et iga standardne VPS saab käitada kogu mudeli töövoogu ilma GPU riistvara või CUDA seadistuseta.
Lohista ja paiguta veebi kasutajaliides
React-põhine liides võimaldab kasutajatel pilte lohistada ja läbipaistva taustaga tulemusi PNG, JPEG või WebP formaadis alla laadida ilma igasuguse seadistuseta.
Pilditasud puuduvad
Isemajutus välistab pildipõhised tasud SaaS-i tausta eemaldamise API-delt — piiramatult pilte saab töödelda fikseeritud VPS-i maksumusega.
Miks kasutada withoutbg Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.