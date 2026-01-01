LibreChat on isemajutusega ChatGPT alternatiiv enam kui 15 000 GitHubi tärniga, mis pakub sulle ühtset, lihvitud liidest mitme AI-teenuse pakkujaga suhtlemiseks. See toetab OpenAI GPT mudeleid, Anthropic Claude'i, Google Gemini't, Azure OpenAI'd ja lokaalselt majutatud mudeleid Ollama kaudu — kõik ühest juurutusest, ilma et peaksid erinevate tarnijate juhtpaneelide vahel edasi-tagasi hüppama.

See mall koondab täieliku LibreChati virna: MongoDB vestluste salvestamiseks, MeiliSearch täistekstilise vestlusajaloo otsinguks ja PostgreSQL-i vektoriandmebaasi RAG-dokumendipäringute jaoks. Selle käitamine oma VPS-is hoiab tundlikud vestlused sinu infrastruktuuris, andes sulle samal ajal täieliku kontrolli API-võtmete, kasutajajuurdepääsu ja kulude haldamise üle.