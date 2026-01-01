Paigalda LibreChat ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga AI vestlusplatvorm, mis pakub ühtset liidest OpenAI, Anthropicu, Google Gemini ja kohalike mudelite jaoks.
Valige VPS-pakett LibreChat jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibreChat
LibreChat on isemajutusega ChatGPT alternatiiv enam kui 15 000 GitHubi tärniga, mis pakub sulle ühtset, lihvitud liidest mitme AI-teenuse pakkujaga suhtlemiseks. See toetab OpenAI GPT mudeleid, Anthropic Claude'i, Google Gemini't, Azure OpenAI'd ja lokaalselt majutatud mudeleid Ollama kaudu — kõik ühest juurutusest, ilma et peaksid erinevate tarnijate juhtpaneelide vahel edasi-tagasi hüppama.
See mall koondab täieliku LibreChati virna: MongoDB vestluste salvestamiseks, MeiliSearch täistekstilise vestlusajaloo otsinguks ja PostgreSQL-i vektoriandmebaasi RAG-dokumendipäringute jaoks. Selle käitamine oma VPS-is hoiab tundlikud vestlused sinu infrastruktuuris, andes sulle samal ajal täieliku kontrolli API-võtmete, kasutajajuurdepääsu ja kulude haldamise üle.
LibreChat peamised omadused
Mitme pakkuja AI juurdepääs
Ühenda OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI ja kohalikud Ollama mudelid ning vaheta nende vahel ühes vestlusseansis.
RAG dokumendipäringud
Laadi üles dokumendid ja esita neile päringuid mis tahes ühendatud AI mudeliga, kasutades sisseehitatud pgvectori-põhist otsingutoru.
Vestluse otsing
Leia varasemad vestlused koheselt MeiliSearchi toega täistekstiotsinguga kogu sinu vestluste ajaloost.
Kasutaja haldamine
Registreeri mitu kasutajat e-posti/parooli sisselogimisega, halda API-võtme juurdepääsu tsentraalselt ja jälgi kasutajapõhist tokeni tarbimist.
Täielik privaatsus
Kõik AI vestlused ja üleslaaditud dokumendid jäävad sinu VPS-i — kolmandate osapoolte andmete kogumist ei toimu väljaspool sinu valitud AI teenusepakkuja API-sid.
Miks kasutada LibreChat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.