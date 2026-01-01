Opengist on isemajutatud pastebin, mis salvestab iga koodilõigu kui tõelise Giti repositooriumi. Erinevalt andmebaasipõhistest kleepimistööriistadest on iga gist täielikult kloonitav – kasutajad saavad uuendusi üles laadida, vaadata kogu commit'i ajalugu ja teha koostööd standardsete Giti käskude abil üle HTTP või SSH. Puhas veebiliides pakub süntaksi esiletõstmist, täistekstiotsingut ning avalikke, privaatseid ja loetlemata nähtavusrežiime iga koodilõigu jaoks.

Opengisti majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma koodilõikudele ja kleepimistele, ilma et peaksid neid jagama kolmandate osapoolte teenustega. SQLite'i kasutatakse vaikimisi, ilma et oleks vaja täiendavat andmebaasi konteinerit. Esimene registreeruv kasutaja saab administraatoriks, kellel on juurdepääs instantsiülestele seadetele ja kasutajahaldusele.