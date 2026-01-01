Juurutage Opengist ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev tekstijagamise teenus Giti toel koodilõikude jagamiseks süntaksi esiletõstmisega ja täieliku versiooniajalooga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Opengist
Opengist on isemajutatud pastebin, mis salvestab iga koodilõigu kui tõelise Giti repositooriumi. Erinevalt andmebaasipõhistest kleepimistööriistadest on iga gist täielikult kloonitav – kasutajad saavad uuendusi üles laadida, vaadata kogu commit'i ajalugu ja teha koostööd standardsete Giti käskude abil üle HTTP või SSH. Puhas veebiliides pakub süntaksi esiletõstmist, täistekstiotsingut ning avalikke, privaatseid ja loetlemata nähtavusrežiime iga koodilõigu jaoks.
Opengisti majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma koodilõikudele ja kleepimistele, ilma et peaksid neid jagama kolmandate osapoolte teenustega. SQLite'i kasutatakse vaikimisi, ilma et oleks vaja täiendavat andmebaasi konteinerit. Esimene registreeruv kasutaja saab administraatoriks, kellel on juurdepääs instantsiülestele seadetele ja kasutajahaldusele.
Opengist peamised omadused
Giti-põhine salvestusruum
Iga koodijupp salvestatakse tõelise Giti hoidlana, pakkudes versiooniajalugu, muudatusi ja HTTP või SSH kloonimise juurdepääsu koheselt.
Süntaksi esiletõstmine
Toetab sadu keeli automaatse tuvastuse ja käsitsi alistamisega, et täpselt esile tõsta mis tahes koodilõiku või konfiguratsioonifaili.
Nähtavuse seaded
Määra üksikud gistid avalikuks, privaatseks või loetlemata, et täpselt kontrollida, kes saavad sinu koodilõikeid avastada ja vaadata.
Täistekstiotsing
Otsi kõigist gistidest sisu, failinime või keele järgi, kasutades sisseehitatud Bleve indeksit — välist otsingumootorit pole vaja.
OAuth sisselogimine
Logi sisse GitHubi, GitLabi, Gitea või mis tahes OIDC-ühilduva teenusepakkujaga, selle asemel, et hallata eraldi kohalikku kontot.
Manustatavad lõigud
Manusta mis tahes gist välistele lehtedele genereeritud skriptisildiga, mis kuvab reaalajas süntaksi esiletõstuga koodi otse lehel.
Miks kasutada Opengist Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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