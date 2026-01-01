Kuni 69% allahindlust Plone tootele

Juuruta Plone ühe kliki paigaldusega.

Turvaline, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mida usaldavad valitsused, ülikoolid ja ettevõtted juba üle kahe aastakümne.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta Plone ühe kliki paigaldusega.

Valige VPS-pakett Plone jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Plone

Plone on küps, ettevõtte tasemel avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud tugevale Pythoni alusele. See toetab tuhandeid veebilehti valitsusasutustes, ülikoolides, valitsusvälistes organisatsioonides ja globaalsetes korporatsioonides, omades üle 20-aastast kogemust ilma ühegi teatatud kaugkoodi käivitamise haavatavuseta. Plone 6 pakub klassikalist kasutajaliidest – täisfunktsionaalset toimetuskeskkonda, millel on detailne rollipõhine juurdepääsukontroll, mitmekeelne sisu, versioonihaldus ja rikkalik lisade ökosüsteem, mis ületab 300 paketti.

Plone'i majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma sisule ja kasutajaandmetele, puudub litsentsitasu iga kasutaja kohta ning paindlikkuse platvormi laiendamiseks Pythoni lisade ja REST API kaudu, mis toetab peata ja hübriidseid avaldamise töövooge.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Plone peamised omadused

Ettevõtteklassi turvalisus

Plonel on 20-aastane turvalisuse kogemus ja pühendunud turvameeskond — mis teeb sellest eelistatud sisuhaldussüsteemi valitsus- ja tervishoiuorganisatsioonidele, kes ei saa endale lubada rikkumisi.

Täpne juurdepääsukontroll

Määra rollid ja õigused sisupuu igal tasandil, nii et toimetajad, ülevaatajad ja lugejad näevad ja muudavad ainult seda, millele neil on juurdepääsuõigus.

Täielik sisu versioonihaldus

Iga sisumuudatus on jälgitav ja tagasipööratav — võrdle versioone, taasta varasemad olekud ja säilita täielik auditeerimisjälg ilma lisapistikprogrammideta.

Mitmekeelne tugi

Halda sisu mitmes keeles sisseehitatud tõlkevoogude, keelepõhise navigeerimise ja keelepõhiste avaldamiskontrollidega.

REST API

plone.restapi kiht pakub kogu sisu ja konfiguratsiooni JSON-i lõpp-punktidena, võimaldades peata avaldamist, mobiilirakendusi ja kolmanda osapoole integratsioone.

Laiendatav lisade ökosüsteem

Üle 300 kogukonna lisandmooduli hõlmavad e-kaubandust, LDAP autentimist, täpsemat otsingut ja kohandatud töövooge — kõik on installitavad ilma tuuma forkimata.

Miks kasutada Plone Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud on võimas ise majutatav produktiivsusplatvorm

Vali
WordPress

WordPress

WordPress on maailma populaarseim veebilehe ehitaja ja CMS

Vali
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Kergekaaluline ise majutatav wiki Giti toega lehtedega ja Markdowni redigeerimisega

Vali
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.