Juuruta Plone ühe kliki paigaldusega.
Turvaline, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mida usaldavad valitsused, ülikoolid ja ettevõtted juba üle kahe aastakümne.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Plone
Plone on küps, ettevõtte tasemel avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud tugevale Pythoni alusele. See toetab tuhandeid veebilehti valitsusasutustes, ülikoolides, valitsusvälistes organisatsioonides ja globaalsetes korporatsioonides, omades üle 20-aastast kogemust ilma ühegi teatatud kaugkoodi käivitamise haavatavuseta. Plone 6 pakub klassikalist kasutajaliidest – täisfunktsionaalset toimetuskeskkonda, millel on detailne rollipõhine juurdepääsukontroll, mitmekeelne sisu, versioonihaldus ja rikkalik lisade ökosüsteem, mis ületab 300 paketti.
Plone'i majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma sisule ja kasutajaandmetele, puudub litsentsitasu iga kasutaja kohta ning paindlikkuse platvormi laiendamiseks Pythoni lisade ja REST API kaudu, mis toetab peata ja hübriidseid avaldamise töövooge.
Plone peamised omadused
Ettevõtteklassi turvalisus
Plonel on 20-aastane turvalisuse kogemus ja pühendunud turvameeskond — mis teeb sellest eelistatud sisuhaldussüsteemi valitsus- ja tervishoiuorganisatsioonidele, kes ei saa endale lubada rikkumisi.
Täpne juurdepääsukontroll
Määra rollid ja õigused sisupuu igal tasandil, nii et toimetajad, ülevaatajad ja lugejad näevad ja muudavad ainult seda, millele neil on juurdepääsuõigus.
Täielik sisu versioonihaldus
Iga sisumuudatus on jälgitav ja tagasipööratav — võrdle versioone, taasta varasemad olekud ja säilita täielik auditeerimisjälg ilma lisapistikprogrammideta.
Mitmekeelne tugi
Halda sisu mitmes keeles sisseehitatud tõlkevoogude, keelepõhise navigeerimise ja keelepõhiste avaldamiskontrollidega.
REST API
plone.restapi kiht pakub kogu sisu ja konfiguratsiooni JSON-i lõpp-punktidena, võimaldades peata avaldamist, mobiilirakendusi ja kolmanda osapoole integratsioone.
Laiendatav lisade ökosüsteem
Üle 300 kogukonna lisandmooduli hõlmavad e-kaubandust, LDAP autentimist, täpsemat otsingut ja kohandatud töövooge — kõik on installitavad ilma tuuma forkimata.
Miks kasutada Plone Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.