Plone on küps, ettevõtte tasemel avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud tugevale Pythoni alusele. See toetab tuhandeid veebilehti valitsusasutustes, ülikoolides, valitsusvälistes organisatsioonides ja globaalsetes korporatsioonides, omades üle 20-aastast kogemust ilma ühegi teatatud kaugkoodi käivitamise haavatavuseta. Plone 6 pakub klassikalist kasutajaliidest – täisfunktsionaalset toimetuskeskkonda, millel on detailne rollipõhine juurdepääsukontroll, mitmekeelne sisu, versioonihaldus ja rikkalik lisade ökosüsteem, mis ületab 300 paketti.

Plone'i majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma sisule ja kasutajaandmetele, puudub litsentsitasu iga kasutaja kohta ning paindlikkuse platvormi laiendamiseks Pythoni lisade ja REST API kaudu, mis toetab peata ja hübriidseid avaldamise töövooge.