NZBHydra2 on Useneti metaotsingumootor, mis võimaldab sul päringuid teha kümnetele indekseerijatele — nii Useneti-spetsiifilistele Newznabi pakkujatele kui ka Torznabi torrenti indekseerijatele — ühest ühtsest veebiliidesest ja ühe Newznabiga ühilduva API kaudu. See eemaldab dubleerivad tulemused pakkujate vahel, rakendab sinu kvaliteedi- ja kategooriaeelistusi, puhverdab otsinguid ja pakub kõike lõpp-punkti kaudu, mida Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja muud automatiseerimistööriistad saavad otse kasutada.

NZBHydra2 ise majutamine VPS-il annab sinu Arr-virnale ühe, kiire, omaniku kontrolli all oleva koondaja, selmet suunata iga allalaadija iga indekseerija poole eraldi — lihtsam konfiguratsioon, vähem API-kõnesid pakkuja kohta ja tsentraliseeritud statistika selle kohta, millised indekseerijad tegelikult tulemusi annavad.