Paigalda NZBHydra2 ühe klõpsuga.
Useneti metaotsingumootor, mis koondab kümneid indekseerijaid ühe ühtse Newznapi API lõpp-punkti taha.
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Millega saab ehitada NZBHydra2
NZBHydra2 on Useneti metaotsingumootor, mis võimaldab sul päringuid teha kümnetele indekseerijatele — nii Useneti-spetsiifilistele Newznabi pakkujatele kui ka Torznabi torrenti indekseerijatele — ühest ühtsest veebiliidesest ja ühe Newznabiga ühilduva API kaudu. See eemaldab dubleerivad tulemused pakkujate vahel, rakendab sinu kvaliteedi- ja kategooriaeelistusi, puhverdab otsinguid ja pakub kõike lõpp-punkti kaudu, mida Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja muud automatiseerimistööriistad saavad otse kasutada.
NZBHydra2 ise majutamine VPS-il annab sinu Arr-virnale ühe, kiire, omaniku kontrolli all oleva koondaja, selmet suunata iga allalaadija iga indekseerija poole eraldi — lihtsam konfiguratsioon, vähem API-kõnesid pakkuja kohta ja tsentraliseeritud statistika selle kohta, millised indekseerijad tegelikult tulemusi annavad.
NZBHydra2 peamised omadused
Ühtne Newznab lõpp-punkt
Koondab kümneid indekseerijaid ühe Newznab ja Torznab API taha, nii et Sonarr, Radarr ja Lidarr vajavad vaid ühte kirjet paljude asemel.
Pakkujateülene deduplikatsioon
Tuvastab duplikaatväljaanded indekseerijate vahel, järjestab need sinu prioriteedireeglite järgi ja kuvab iga väljalaskegrupi kohta ainult parima vaste.
Otsingu vahemälu ja statistika
Vahemällu salvestab hiljutised otsingud ja jälgib indekseerija tabamuste määra, reageerimisaega ja haaramiste arvu, et sa näeksid, millised pakkujad on tõhusad.
Paindlik tulemuste filtreerimine
Kategooriapõhised kvaliteedi-, keele-, vanuse- ja suurusefiltrid hoiavad madalakvaliteedilised väljalasked teie Arr-i automatiseerimistorustikust eemal.
Mitme kasutaja kontod
Valikulised kasutajapõhised kontod koos rollipõhiste õigustega võimaldavad mitmel leibkonna liikmel jagada sama aggregaatorit, ilma et nende nähtavus ristuks.
Miks kasutada NZBHydra2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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