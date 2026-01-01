Juuruta MySQL ühe klõpsu paigaldusega.
Maailma populaarseim avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas, mis käitab veebirakendusi ja platvorme kõikjal.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MySQL
MySQL on maailma kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas, mida usaldatakse andmekihina lugematute veebisaitide, SaaS-toodete ja ärakenduste taga. See ühendab täieliku ACID-vastavuse InnoDB salvestusmootori kaudu tõestatud replikatsiooniga, küpse SQL-dialektiga ja laia draiveritoega kõigis peamistes programmeerimiskeeltes, nii et rakendused ja raamistikud, mida sa juba kasutad, ühenduvad sellega ilma muudatusteta.
MySQL-i käitamine oma VPS-is annab sulle päris oma CPU, mälu ja kettaruumi päringute jaoks, täieliku kontrolli konfiguratsiooni ja häälestamise üle, ja ühe jagatud andmebaasiserveri kõigi sinu rakenduste jaoks — ilma hallatavate andmebaasiteenuste korduvate tasude ja ressursipiiranguteta.
MySQL peamised omadused
ACID tehingud
InnoDB mootor pakub täielikult aatomilisi, järjepidevaid, isoleeritud ja püsivaid tehinguid, hoides sinu andmed korrektsena samaaegsete kirjutamiste ja tõrgete korral.
Lai ökosüsteem
Kohalikud draiverid PHP, Pythoni, Java, Node.js-i, Go ja paljude teiste jaoks tähendavad, et peaaegu iga raamistik ja tööriist ühendub MySQL-iga vaikimisi.
Replikatsioon ja skaleerimine
Sisseehitatud allika- ja grupi replikatsioon võimaldavad sul lugemisi skaleerida ja luua kõrge kättesaadavusega topoloogiaid, kui sinu töökoormus kasvab.
JSON dokumendi tugi
Sisseehitatud JSON-andmetüüp indekseerimisega võimaldab salvestada paindlikke dokumendiandmeid relatsiooniliste tabelite kõrval ühes andmebaasis.
Küps SQL mootor
Aknafunktsioonid, CTE-d ja kulupõhine optimeerija pakuvad kiiret ja väljendusrikast päringute tegemist kõige jaoks alates lihtsatest otsingutest kuni keeruka analüüsini.
Miks kasutada MySQL Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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