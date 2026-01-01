MySQL on maailma kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas, mida usaldatakse andmekihina lugematute veebisaitide, SaaS-toodete ja ärakenduste taga. See ühendab täieliku ACID-vastavuse InnoDB salvestusmootori kaudu tõestatud replikatsiooniga, küpse SQL-dialektiga ja laia draiveritoega kõigis peamistes programmeerimiskeeltes, nii et rakendused ja raamistikud, mida sa juba kasutad, ühenduvad sellega ilma muudatusteta.

MySQL-i käitamine oma VPS-is annab sulle päris oma CPU, mälu ja kettaruumi päringute jaoks, täieliku kontrolli konfiguratsiooni ja häälestamise üle, ja ühe jagatud andmebaasiserveri kõigi sinu rakenduste jaoks — ilma hallatavate andmebaasiteenuste korduvate tasude ja ressursipiiranguteta.