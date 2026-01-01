Remmina paigaldamine ühe klõpsuga.
Mitme protokolli kaugtöölaua klient, mis toetab RDP-d, VNC-d, SSH-d ja SPICE-i, ligipääsetav mis tahes veebibrauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Remmina
Remmina on funktsioonirikas kaugtöölaua klient, mis toetab RDP, VNC, SSH ja SPICE protokolle ühes rakenduses, mida pakutakse brauseripõhise liidese kaudu. Remmina konteinerdamisega VPS-is saad ligipääsu Windowsi serveritele, Linuxi töölaudadele ja virtuaalmasinatele mis tahes seadmest — hallatavatest sülearvutitest, tahvelarvutitest või avalikest arvutitest — ilma kohalikke kliente installimata või seadmepõhist tarkvara konfigureerimata.
Remmina tsentraliseerimine VPS-is loob turvalise hüppepunkti (jump host), kus ühenduse profiilid ja mandaadid salvestatakse kontrollitud infrastruktuuris, mitte ei hajutata lõppseadmetesse. Meeskonnad saavad kasu jagatud, järjepidevalt konfigureeritud juurdepääsust kõikidele kaugsüsteemidele ja uued liikmed saavad koheselt ühenduda iga vajaliku serveriga ilma individuaalse seadistuseta.
Remmina peamised omadused
Mitme protokolli juurdepääs
Ühendu RDP, VNC, SSH või SPICE kaudu samast liidesest, hõlmates Windowsi servereid, Linuxi töölaudu ja KVM-i virtuaalmasinaid ühes kohas.
Brauseripõhine liides
Juurdepääs kaugsüsteemidele mis tahes seadmest veebibrauseri kaudu — kohaliku kliendi installimine pole vajalik hallatavatesse sülearvutitesse, tahvelarvutitesse või jagatud tööjaamadesse.
Salvestatud ühenduse profiilid
Salvesta iga kaugsüsteemi ühenduse üksikasjad ja mandaadid, et meeskonnad saaksid koheselt ühenduda, ilma et peaksid hostinimesid ja autentimisandmeid uuesti sisestama.
Lõikelaud ja failiedastus
Jaga lõikepuhvri sisu ja edasta faile oma kohaliku seansi ja kaugsüsteemide vahel toetatud protokollide kaudu sujuvaks masinatevaheliseks tööks.
Keskne autentimisandmete hoidla
Hoia kaugligipääsu paroole turvalises VPS-i infrastruktuuris, pigem kui lõppseadmetes, mis võivad kaduma minna, varastatud saada või kompromiteeritud olla.
Miks kasutada Remmina Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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