Remmina on funktsioonirikas kaugtöölaua klient, mis toetab RDP, VNC, SSH ja SPICE protokolle ühes rakenduses, mida pakutakse brauseripõhise liidese kaudu. Remmina konteinerdamisega VPS-is saad ligipääsu Windowsi serveritele, Linuxi töölaudadele ja virtuaalmasinatele mis tahes seadmest — hallatavatest sülearvutitest, tahvelarvutitest või avalikest arvutitest — ilma kohalikke kliente installimata või seadmepõhist tarkvara konfigureerimata.

Remmina tsentraliseerimine VPS-is loob turvalise hüppepunkti (jump host), kus ühenduse profiilid ja mandaadid salvestatakse kontrollitud infrastruktuuris, mitte ei hajutata lõppseadmetesse. Meeskonnad saavad kasu jagatud, järjepidevalt konfigureeritud juurdepääsust kõikidele kaugsüsteemidele ja uued liikmed saavad koheselt ühenduda iga vajaliku serveriga ilma individuaalse seadistuseta.