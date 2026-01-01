Juuruta Casdoor ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhalduse platvorm koos OAuth 2.0, OIDC ja SAML-iga tsentraliseeritud ühekordse sisselogimise jaoks.
Valige VPS-pakett Casdoor jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Casdoor
Casdoor on avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhalduse (IAM) platvorm, mis toimib sinu rakenduste tsentraliseeritud autentimisserverina. Sisseehitatud OAuth 2.0, OpenID Connecti, SAML-i ja LDAP-i toega võimaldab see igal rakendusel delegeerida kasutaja sisselogimise ühele usaldusväärsele teenusele – kaotades rakendusepõhised sisselogimissüsteemid ja andes kasutajatele ühe komplekti mandaate kogu sinu süsteemis.
Casdoori ise majutamine hoiab sinu kasutajate mandaadid ja seansiandmed täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhise hinnakujunduse ja tarnija lukustuseta. Sisseehitatud mitmefaktoriline autentimine, sotsiaalse sisselogimise integratsioonid ja peeneteralised õigused Casbini kaudu muudavad selle täielikuks identiteediplatvormiks igas suuruses meeskondadele.
Casdoor peamised omadused
Universaalsed SSO protokollid
OAuth 2.0, OpenID Connect ja SAML tugi võimaldab Casdooril toimida identiteedipakkujana praktiliselt iga rakenduse jaoks koheselt.
Mitmefaktoriline autentimine
Jõusta TOTP, WebAuthn riistvaravõtmed, SMS-koodid või Face ID kõigis ühendatud rakendustes rakendusepõhiste MFA-poliitikatega.
Sotsiaalse sisselogimise pakkujad
Sisseehitatud konnektorid GitHubi, Google'i, Microsofti ja kümnete teiste teenusepakkujate jaoks võimaldavad kasutajatel olemasolevate kontodega sisse logida.
Detailne juurdepääsukontroll
Casbinil põhinevad ACL, RBAC ja ABAC poliitikad kontrollivad täpselt, millised kasutajad ja rollid pääsevad ligi millistele ressurssidele kogu teie süsteemis.
Mitme organisatsiooni tugi
Halda mitut eraldiseisvat organisatsiooni eraldi kasutajakogumite, rakenduste ja poliitikatega ühest Casdoor'i instantsist.
Miks kasutada Casdoor Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.