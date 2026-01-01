Casdoor on avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhalduse (IAM) platvorm, mis toimib sinu rakenduste tsentraliseeritud autentimisserverina. Sisseehitatud OAuth 2.0, OpenID Connecti, SAML-i ja LDAP-i toega võimaldab see igal rakendusel delegeerida kasutaja sisselogimise ühele usaldusväärsele teenusele – kaotades rakendusepõhised sisselogimissüsteemid ja andes kasutajatele ühe komplekti mandaate kogu sinu süsteemis.

Casdoori ise majutamine hoiab sinu kasutajate mandaadid ja seansiandmed täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhise hinnakujunduse ja tarnija lukustuseta. Sisseehitatud mitmefaktoriline autentimine, sotsiaalse sisselogimise integratsioonid ja peeneteralised õigused Casbini kaudu muudavad selle täielikuks identiteediplatvormiks igas suuruses meeskondadele.