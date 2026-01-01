Harness Open Source on terviklik DevOps platvorm, mis ühendab lähtekoodi halduse, automatiseeritud CI/CD torujuhtmed, majutatud arenduskeskkonnad (Gitspaces) ja artefaktide registrid üheks lahenduseks. Drone CI arenguna ulatub see pidevast integreerimisest kaugemale, pakkudes täielikku tarkvara tarnimise platvormi Apache 2.0 litsentsi alusel.

Harnessi ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatu ehitusaja, artefaktide salvestusruumi ja meeskonnaliikmed fikseeritud hinnaga, koos täieliku lähtekoodi ja torujuhtme andmete omandiõigusega. Ei mingit piiramist, ei mingit kasutajapõhist hinda ega tarnija lukustust — lihtsalt täisfunktsionaalne DevOps platvorm, mis töötab sinu kontrolli all oleval riistvaral.