Paigalda Harness ühe klõpsuga.
Terviklik arendusplatvorm, mis koondab Giti majutuse, CI/CD konveierid ja pilve arenduskeskkonnad ühte tööriista.
Valige VPS-pakett Harness jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Harness
Harness Open Source on terviklik DevOps platvorm, mis ühendab lähtekoodi halduse, automatiseeritud CI/CD torujuhtmed, majutatud arenduskeskkonnad (Gitspaces) ja artefaktide registrid üheks lahenduseks. Drone CI arenguna ulatub see pidevast integreerimisest kaugemale, pakkudes täielikku tarkvara tarnimise platvormi Apache 2.0 litsentsi alusel.
Harnessi ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatu ehitusaja, artefaktide salvestusruumi ja meeskonnaliikmed fikseeritud hinnaga, koos täieliku lähtekoodi ja torujuhtme andmete omandiõigusega. Ei mingit piiramist, ei mingit kasutajapõhist hinda ega tarnija lukustust — lihtsalt täisfunktsionaalne DevOps platvorm, mis töötab sinu kontrolli all oleval riistvaral.
Harness peamised omadused
Integreeritud SCM
Majuta Git hoidlaid täielike commit'i, haru, ühendamise ja tõmbepäringu töövoogudega koos koodi ülevaatuse, haru kaitsmise ja saladuste skaneerimisega.
Tootmisvalmis CI/CD
Loo, testi ja juuruta mis tahes keelt või raamistikku konteineripõhiste torujuhtme sammude, sadade korduvkasutatavate mallide ja ühe klõpsuga migreerimisega GitHub Actionsist, GitLab CI-st ja CircleCI-st.
Gitspaces Arenduskeskkonnad
Paku arendajatele koheselt valmis, eelseadistatud pilvearenduskeskkondi, mis on ligipääsetavad VS Code'ist, JetBrainsist või brauserist — kaotades seadistamisaja täielikult.
Artefaktide register
Salvestage ja puhverdage Docker kujutisi, Helmi diagramme ja kohandatud pakette sisseehitatud registris koos ülesvoolu puhverdamisega, et kiirendada ehitusi ja vähendada väliseid sõltuvusi.
Turvalisuse skaneerimine
Tuvasta automaatselt saladused ja haavatavused koodis ja sõltuvustes enne, kui need jõuavad tootmisse, rakendades kvaliteediväravaid iga torujuhtme käivituse osana.
Miks kasutada Harness Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.