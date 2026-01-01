Paigalda CodiMD ühe klõpsuga.
Reaalajas koostööpõhine Markdowni redaktor meeskondadele dokumentatsiooni, koosolekute märkmete ja esitluste ühiseks kirjutamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CodiMD
CodiMD on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reaalajas koostööl põhinev markdowni redaktor, mis on ehitatud HackMD alusele. See võimaldab mitmel meeskonnaliikmel sama dokumenti samaaegselt redigeerida koos kohese sünkroonimisega, muutes selle ideaalseks tehnilise dokumentatsiooni, sprindi märkmete, arhitektuuriotsuste kirjete ja igasuguse koostööl põhineva kirjutamise jaoks. Jagatud ekraaniga redaktor renderdab markdowni reaalajas, nii et kirjutajad näevad alati täpselt, milline nende sisu välja näeb.
CodiMD ise majutamine tähendab, et sinu märkmed ja dokumendid ei läbi kunagi kolmandate osapoolte servereid, mis on oluline organisatsioonidele, kes tegelevad sisemiste strateegiate, kliendiinfoga või tehniliste spetsifikatsioonidega. Kõik andmed jäävad sinu VPS-i toetatud PostgreSQL andmebaasi ja sina kontrollid, kes saavad platvormile registreeruda ja sellele ligi pääseda. See juurutus ühendab CodiMD serveri PostgreSQL-iga usaldusväärse dokumendi- ja kasutajahoidla jaoks.
CodiMD peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitmed autorid redigeerivad sama dokumenti samaaegselt reaalajas sünkroonimisega ja individuaalsete kursoriindikaatoritega.
Rikkalik Markdowni renderdamine
Renderda diagramme, UML diagramme, matemaatilisi valemeid, süntaksi esiletõstmisega koodiplokke ja manustatud meediat Markdownist.
Esitlusrežiim
Teisenda mis tahes Markdowni dokument esitluseks, redaktorist lahkumata.
Versiooni ajalugu
Sirvi ja taasta mis tahes dokumendi eelmisi versioone, nii et ükski ühine muudatus ei läheks kunagi jäädavalt kaotsi.
Mitmed ekspordivormingud
Ekspordi dokumendid PDF-i, HTML-i või toormarkdowni, et vajaduse korral sisu väljaspool platvormi jagada.
Miks kasutada CodiMD Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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