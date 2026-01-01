CodiMD on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reaalajas koostööl põhinev markdowni redaktor, mis on ehitatud HackMD alusele. See võimaldab mitmel meeskonnaliikmel sama dokumenti samaaegselt redigeerida koos kohese sünkroonimisega, muutes selle ideaalseks tehnilise dokumentatsiooni, sprindi märkmete, arhitektuuriotsuste kirjete ja igasuguse koostööl põhineva kirjutamise jaoks. Jagatud ekraaniga redaktor renderdab markdowni reaalajas, nii et kirjutajad näevad alati täpselt, milline nende sisu välja näeb.

CodiMD ise majutamine tähendab, et sinu märkmed ja dokumendid ei läbi kunagi kolmandate osapoolte servereid, mis on oluline organisatsioonidele, kes tegelevad sisemiste strateegiate, kliendiinfoga või tehniliste spetsifikatsioonidega. Kõik andmed jäävad sinu VPS-i toetatud PostgreSQL andmebaasi ja sina kontrollid, kes saavad platvormile registreeruda ja sellele ligi pääseda. See juurutus ühendab CodiMD serveri PostgreSQL-iga usaldusväärse dokumendi- ja kasutajahoidla jaoks.