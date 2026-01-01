Mailpit on avatud lähtekoodiga e-posti testimise ja silumise tööriist, mis on loodud arendajatele. See käitab sisseehitatud SMTP-serverit, mis püüab kinni kõik teie rakendustest väljaminevad e-kirjad ja kuvab jäädvustatud sõnumid puhtas, otsitavas veebipostkastis — ilma kunagi tegelikele saajatele kirju saatmata. See muudab turvaliseks e-posti teavituste voogude testimise, e-posti mallide kordamise ja SMTP konfiguratsioonide kontrollimise arendus- ja lavastuskeskkondades.

Mailpit on kaasaegne, aktiivselt hooldatav asendus MailHogile (mida enam ei hooldata). See tarnitakse ühe kerge binaarfailina, millel on kiire SQLite-põhine sõnumisalvestus, täistekstiotsing, HTML-e-posti renderdamine, REST API ning valikuline SMTP ja kasutajaliidese autentimine — kõik see tühise mälukasutusega.