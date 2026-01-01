Paigaldage Mailpit ühe klõpsuga.
Kerge e-posti testimise tööriist, mis jäädvustab SMTP sõnumeid ja kuvab need brauseripõhises postkastis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mailpit
Mailpit on avatud lähtekoodiga e-posti testimise ja silumise tööriist, mis on loodud arendajatele. See käitab sisseehitatud SMTP-serverit, mis püüab kinni kõik teie rakendustest väljaminevad e-kirjad ja kuvab jäädvustatud sõnumid puhtas, otsitavas veebipostkastis — ilma kunagi tegelikele saajatele kirju saatmata. See muudab turvaliseks e-posti teavituste voogude testimise, e-posti mallide kordamise ja SMTP konfiguratsioonide kontrollimise arendus- ja lavastuskeskkondades.
Mailpit on kaasaegne, aktiivselt hooldatav asendus MailHogile (mida enam ei hooldata). See tarnitakse ühe kerge binaarfailina, millel on kiire SQLite-põhine sõnumisalvestus, täistekstiotsing, HTML-e-posti renderdamine, REST API ning valikuline SMTP ja kasutajaliidese autentimine — kõik see tühise mälukasutusega.
Mailpit peamised omadused
SMTP e-posti püüdmine
Toimib valmiskujul SMTP-serverina, mis püüab kinni väljamineva e-posti igast rakendusest, vältides juhuslikku kohaletoimetamist päris e-posti aadressidele arenduse ajal.
Brauseripõhine sisendkaust
Vaata, otsi ja kontrolli kõiki jäädvustatud sõnumeid reageerivas veebiliideses, täieliku HTML-renderduse, lähtekoodi vaate ja mobiilisõbraliku paigutusega.
REST API juurdepääs
Sõnumite pärimine, kustutamine ja haldamine programmeeritavalt dokumenteeritud REST API kaudu, võimaldades integreerimist automatiseeritud testikomplektide ja CI/CD torujuhtmetega.
Täistekstiotsing
Otsi teemaridade, saatja ja vastuvõtja aadresside ning sõnumi sisu hulgast, et kiiresti leida konkreetseid e-kirju testimise ajal.
Sõnumite sildistamine
Sildista sõnumid automaatselt tüübi järgi — HTML, manused, sisseehitatud pildid — kiireks visuaalseks filtreerimiseks suurte testmeilide mahtude seas.
Miks kasutada Mailpit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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