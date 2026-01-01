Juuruta Readeck ühe klõpsuga.
Ise majutatav hiljem lugemiseks ja järjehoidjate haldur, mis salvestab igavesti mis tahes veebilehe loetava sisu.
Valige VPS-pakett Readeck jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Readeck
Readeck on kerge, avatud lähtekoodiga järjehoidjahaldur ja hiljem lugemise rakendus, mis salvestab loetava teksti, pildid ja artiklid mis tahes URL-ilt hetkel, mil sa selle salvestad. Iga järjehoidja salvestatakse ühe muutumatu ZIP-arhiivina, nii et sinu salvestatud artiklid jäävad kättesaadavaks isegi siis, kui algne leht muutub või veebist kaob.
Readecki ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisnimekirja, esiletõstud ja sildid täielikult sinu kontrolli all, ilma kolmanda osapoole jälgimiseta, kontopõhiste tasudeta ja tasulise teenuse sulgemise riskita. Üksik SQLite'iga toetatud Go binaar tähendab väga madalat ressursikasutust ja sujuvat kogemust isegi väikeste VPS-pakettide puhul.
Readeck peamised omadused
Pikaajaline arhiveerimine
Iga järjehoidja salvestatakse muutumatu ZIP-arhiivina, nii et salvestatud artiklid jäävad loetavaks isegi siis, kui algne leht on kadunud.
EPUB ja OPDS Eksport
Ekspordi mis tahes artikkel või kogumik EPUB-vormingusse ja pääse oma teegile otse ligi e-lugeritest, mis toetavad OPDS-katalooge.
Esiletõstud ja sildid
Märgi olulised lõigud ja korralda järjehoidjad siltide, lemmikute ja arhiividega, et neid hiljem kiiresti leida.
Nutikad kogud
Salvesta otsingupäringud kogudena järjehoidjate automaatseks rühmitamiseks sildi, saidi või mis tahes muu sinu määratud filtri järgi.
Täisteksti otsing
Otsi artiklite pealkirjade, sisu ja siltide hulgast, et koheselt leida mis tahes lõik oma salvestatud kogust.
Brauserilaiendused
Salvesta lehti ühe klõpsuga, kasutades ametlikke Firefoxi ja Chrome'i laiendusi, ilma kopeerimise ja kleepimiseta.
Miks kasutada Readeck Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.