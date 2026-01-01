Readeck on kerge, avatud lähtekoodiga järjehoidjahaldur ja hiljem lugemise rakendus, mis salvestab loetava teksti, pildid ja artiklid mis tahes URL-ilt hetkel, mil sa selle salvestad. Iga järjehoidja salvestatakse ühe muutumatu ZIP-arhiivina, nii et sinu salvestatud artiklid jäävad kättesaadavaks isegi siis, kui algne leht muutub või veebist kaob.

Readecki ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisnimekirja, esiletõstud ja sildid täielikult sinu kontrolli all, ilma kolmanda osapoole jälgimiseta, kontopõhiste tasudeta ja tasulise teenuse sulgemise riskita. Üksik SQLite'iga toetatud Go binaar tähendab väga madalat ressursikasutust ja sujuvat kogemust isegi väikeste VPS-pakettide puhul.