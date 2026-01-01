Paigalda Checkmk ühe klõpsuga installatsiooniga.
Põhjalik infrastruktuuri jälgimine automaatse tuvastuse, agendivabade kontrollide, armatuurlaudade ja hoiatustega serverite, võrkude ja pilvetöökoormuste jaoks.
Valige VPS-pakett Checkmk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Checkmk
Checkmk on terviklik infrastruktuuri ja rakenduste monitooringu platvorm, mis ühendab Nagios-ühilduvad pistikprogrammid moodsa veebipõhise kasutajaliidese, teenuste automaatse tuvastamise ja sisseehitatud armatuurlaudadega. Community Edition (endine Raw Edition) on täielikult avatud lähtekoodiga ja sisaldab täielikku monitooringumootorit, agendi vastuvõtjaid, teavituste suunamist ja aruandlusfunktsioone, mida kümned tuhanded organisatsioonid kasutavad serverite, lülitite, virtualiseerimishostide ja pilvetöökoormuste jälgimiseks ühest vaatest.
Checkmk'i ise majutamine oma VPS-il hoiab kõik mandaadid, hostinimed ja mõõdikud sinu enda infrastruktuuris. Automaatne tuvastamine skaneerib hoste esmasel registreerimisel ja pakub välja õiged teenusekontrollid leitud OS-i ja tarkvara jaoks, vähendades oluliselt seadistamisaega võrreldes iga mõõdiku käsitsi konfigureerimisega.
Checkmk peamised omadused
Teenuste automaatne tuvastamine
Lisa host ja Checkmk kontrollib seda operatsioonisüsteemi, teenuste, failisüsteemide, võrguliideste ja tarkvara osas ning pakub automaatselt välja õiged monitooringukontrollid.
Agent ja agendita kontrollid
Jälgi servereid kergete agentide kaudu Linuxis, Windowsis ja Unixis või kasuta SNMP-d, IPMI-d, REST API-sid ja kümneid integratsioone lülitite, hüperviisorite ja pilveteenuste jaoks.
Armatuurlauad ja aruanded
Valmisvaated hõlmavad serveri ülevaadet, probleemide olekut, jõudlusgraafikuid ja SLA aruandlust, pakkudes graafilist redaktorit kohandatud juhtpaneelide ja teavituste loomiseks.
Nutikas hoiatamine
Teavituste suunamine eskalatsioonireeglitega, ajavahemikku arvestavate vaiksete tundidega, mitmekanalilise edastusega ja kohandatavate mallidega hostigrupi ning meeskonna kohta.
Hajusjälgimine
Skaleeru mitmele saidile keskse halduse, kaugsatelliitserverite ja sünkroniseeritud konfiguratsiooni replikatsiooniga üle geograafiliste piirkondade.
Miks kasutada Checkmk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.