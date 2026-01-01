Checkmk on terviklik infrastruktuuri ja rakenduste monitooringu platvorm, mis ühendab Nagios-ühilduvad pistikprogrammid moodsa veebipõhise kasutajaliidese, teenuste automaatse tuvastamise ja sisseehitatud armatuurlaudadega. Community Edition (endine Raw Edition) on täielikult avatud lähtekoodiga ja sisaldab täielikku monitooringumootorit, agendi vastuvõtjaid, teavituste suunamist ja aruandlusfunktsioone, mida kümned tuhanded organisatsioonid kasutavad serverite, lülitite, virtualiseerimishostide ja pilvetöökoormuste jälgimiseks ühest vaatest.

Checkmk'i ise majutamine oma VPS-il hoiab kõik mandaadid, hostinimed ja mõõdikud sinu enda infrastruktuuris. Automaatne tuvastamine skaneerib hoste esmasel registreerimisel ja pakub välja õiged teenusekontrollid leitud OS-i ja tarkvara jaoks, vähendades oluliselt seadistamisaega võrreldes iga mõõdiku käsitsi konfigureerimisega.