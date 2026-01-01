Paperless-ngx on kogukonna hallatav dokumendihaldussüsteem, mis muudab füüsilise paberimajanduse otsitavaks, organiseeritud digitaalseks arhiiviks. See töötleb automaatselt OCR-iga skaneeritud pilte ja PDF-e, klassifitseerib dokumente ja rakendab silte, nii et iga arve, leping ja kviitung on sisu järgi koheselt leitav. Gotenberg ja Apache Tika käsitlevad Office'i dokumente ja keerulisi formaate, millest standardsed OCR-i töötlusahelad mööda vaatavad.

Paperless-ngx'i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud finantsandmed, lepingud ja isiklikud dokumendid teie enda infrastruktuuris – mitte kunagi kolmanda osapoole pilves. Pühendatud VPS-i ressursid tagavad kiire OCR-töötluse isegi suurte dokumendipartiide puhul, samas kui püsivad kettamahud kaitsevad teie kogu arhiivi ja andmebaasi uuenduste ja taaskäivitamiste kaudu.