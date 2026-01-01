Ühe klõpsuga Paperless-ngx paigaldus.
Avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem, mis skaneerib, OCR-indekseerib ja arhiveerib sinu paberimajanduse täielikult otsitavaks digitaalseks raamatukoguks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Paperless-ngx
Paperless-ngx on kogukonna hallatav dokumendihaldussüsteem, mis muudab füüsilise paberimajanduse otsitavaks, organiseeritud digitaalseks arhiiviks. See töötleb automaatselt OCR-iga skaneeritud pilte ja PDF-e, klassifitseerib dokumente ja rakendab silte, nii et iga arve, leping ja kviitung on sisu järgi koheselt leitav. Gotenberg ja Apache Tika käsitlevad Office'i dokumente ja keerulisi formaate, millest standardsed OCR-i töötlusahelad mööda vaatavad.
Paperless-ngx'i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud finantsandmed, lepingud ja isiklikud dokumendid teie enda infrastruktuuris – mitte kunagi kolmanda osapoole pilves. Pühendatud VPS-i ressursid tagavad kiire OCR-töötluse isegi suurte dokumendipartiide puhul, samas kui püsivad kettamahud kaitsevad teie kogu arhiivi ja andmebaasi uuenduste ja taaskäivitamiste kaudu.
Paperless-ngx peamised omadused
Automaatne OCR-indekseerimine
Iga üleslaaditud dokument skaneeritakse automaatselt OCR-iga, nii et selle täistekst indekseeritakse ja on otsitav mõne sekundi jooksul pärast üleslaadimist, olenemata sellest, kas see saabus PDF-i või skaneeritud pildina.
Nutikas klassifikatsioon
Paperless-ngx õpib sinu organisatsiooni mustritest ja rakendab automaatselt silte, korrespondente ja dokumenditüüpe sisu põhjal, vähendades käsitsi sorteerimise peaaegu nullini.
Täisteksti otsing
Otsi oma arhiivi iga dokumendi kogu sisust, kasutades täpsemat filtreerimist kuupäeva, sildi, kirjavahetaja ja dokumendi tüübi järgi, et leida täpselt vajalik.
Mitme kasutaja juurdepääs
Täpsemad õiguste seaded võimaldavad mitmel kasutajal jagada sama arhiivi rollipõhise juurdepääsuga, muutes selle sobivaks nii väikestele meeskondadele kui ka peredele.
Kontoridokumentide tugi
Gotenbergi ja Apache Tika integratsioon käsitleb Wordi, Exceli ja teisi Office'i formaate koos PDF-ide ja piltidega, pakkudes sulle ühte arhiivi kõigi dokumenditüüpide jaoks.
Miks kasutada Paperless-ngx Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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