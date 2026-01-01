Juuruta bknd ühe klõpsuga.
Kerge Firebase'i alternatiiv, mis koondab andmebaasi, autentimise, meedia ja haldusliidese ühte isemajutatud taustaprogrammi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada bknd
bknd on avatud lähtekoodiga taustasüsteem, mis koondab andmemodelleerimise, autentimise, meediumihalduse ja töövoo primitiivid ühte kergesse teenusesse koos integreeritud haldusliidesega. Ehitatud veebistandarditele, mitte ühele käituskeskkonnale, töötab see kõikjal alates Node'ist ja Bun'ist kuni Cloudflare Workers'i, Vercel'i ja Deno Deploy'ni, adapteripõhise juurdepääsuga SQLite'ile, LibSQL'ile või Postgres'ile, ilma et sunniks peale abstraktsioone sinu andmebaasidraiverile.
bknd-i ise majutamine oma VPS-il asendab tarnijaga seotud BaaS-platvormid nagu Firebase või Supabase kaasaskantava taustasüsteemiga, mis kuulub täielikult sulle. Puuduvad päringupõhised tasud, puuduvad ridade piirangud ja puudub üllatushinnastamine, kui sinu projekt kasvab prototüübist tootmisse.
bknd peamised omadused
Visuaalne andmemodelleerimine
Määratle olemid, väljad ja seosed haldusliidese kaudu ning saa kohesed REST-lõpp-punktid koos tüübitud TypeScripti SDK-ga iga kollektsiooni jaoks.
Sisseehitatud autentimine
E-posti ja parooliga sisselogimine, JWT-märgid, rollid ja õigused on kaasas, asendades enamiku rakenduste puhul kolmanda osapoole identiteediteenused.
Integreeritud meedia käsitlus
Laadi üles, salvesta ja edasta faile kohalikult või S3-ühilduvate pakkujate kaudu, nagu R2, Tigris ja Minio, ilma eraldi salvestusvirna külge kruvimata.
Töövoo automatiseerimine
Koosta mitmeastmelisi töövooge, mis reageerivad andmete muutustele, ajastavad töid ja kutsuvad väliseid API-sid otse samast taustaprogrammist, mis toidab sinu rakendust.
Raamistikuadapterid
Adapterid Next.js-i, React Routeri, Astro, Vite'i, AWS Lambda ja muu jaoks võimaldavad sul manustada sama bknd-i eksemplari olemasolevasse esiotsa projekti.
Miks kasutada bknd Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.