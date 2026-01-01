bknd on avatud lähtekoodiga taustasüsteem, mis koondab andmemodelleerimise, autentimise, meediumihalduse ja töövoo primitiivid ühte kergesse teenusesse koos integreeritud haldusliidesega. Ehitatud veebistandarditele, mitte ühele käituskeskkonnale, töötab see kõikjal alates Node'ist ja Bun'ist kuni Cloudflare Workers'i, Vercel'i ja Deno Deploy'ni, adapteripõhise juurdepääsuga SQLite'ile, LibSQL'ile või Postgres'ile, ilma et sunniks peale abstraktsioone sinu andmebaasidraiverile.

bknd-i ise majutamine oma VPS-il asendab tarnijaga seotud BaaS-platvormid nagu Firebase või Supabase kaasaskantava taustasüsteemiga, mis kuulub täielikult sulle. Puuduvad päringupõhised tasud, puuduvad ridade piirangud ja puudub üllatushinnastamine, kui sinu projekt kasvab prototüübist tootmisse.