Juuruta MapStore ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga VeebiGIS raamistik interaktiivsete kaartide, armatuurlaudade ja 3D geolugude loomiseks mis tahes andmeallikast.
Valige VPS-pakett MapStore jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MapStore
MapStore on GeoSolutionsi arendatud avatud lähtekoodiga WebGIS-toode, mis võimaldab meeskondadel luua, salvestada ja jagada interaktiivseid kaarte, armatuurlaudu ja kaasahaaravaid geolugusid brauseris. See toetab täielikult OGC standardeid (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ja integreerub loomulikult GeoServeri, MapServeri, ArcGIS REST teenuste ja mis tahes standarditele vastava geospatiaalse taustsüsteemiga.
OpenLayersi, Leafleti ja CesiumJS-i baasil ehitatud MapStore ühendab 2D ja 3D vaaturid, rikkaliku atribuuditabeli, graafikavidinate ja kontekstihalduri, et kohandada kaardirakendusi erinevatele kasutajagruppidele. Ise majutamine spetsiaalsel VPS-il hoiab patenteeritud kihid, aluskaardid ja analüütika sinu kontrolli all, vältides samal ajal majutatud GIS-platvormide kasutajapõhist hinnastamist.
MapStore peamised omadused
Kaardid ja armatuurlauad
Loo interaktiivseid 2D kaarte ja andmete armatuurlaudu diagrammide, loendurite ja tekstividinatega, mis uuenduvad reaalajas WMS, WFS ja WPS kihtidelt.
3D geolood
Loo narratiivseid geolugusid CesiumJS-i toega 3D-stseenide, lennuanimatsioonide ja manustatud meediaga, et edastada ruumiandmeid mitte-GIS-i publikule.
OGC standardid
Loomulik tugi WMS-ile, WMTS-ile, WFS-ile, WPS-ile, CSW-le ja 3D Tiles'ile ühendab MapStore'i GeoServeri, MapServeri ja mis tahes ühilduva georuumilise teenusega.
Kontekstihaldur
Konfigureeri rakenduse kontekstid, mis pakuvad kohandatud tööriistaribasid, pistikprogramme ja kihte konkreetsetele kasutajarühmadele, ilma koodibaasi hargnemata.
Kataloogi integratsioon
Otsi ja impordi kihte CSW, WMS, WMTS, TMS ja ArcGIS REST kataloogidest otse kaardikomponendis, kiirendades andmete avastamist.
Atribuutide tabel
Tee päringuid, filtreeri ja redigeeri vektorobjekti atribuute arvutustabeli-laadse tabeliga, mis sünkroniseerub reaalajas kaardi sümboolika ja valikutega.
Miks kasutada MapStore Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.