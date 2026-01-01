MapStore on GeoSolutionsi arendatud avatud lähtekoodiga WebGIS-toode, mis võimaldab meeskondadel luua, salvestada ja jagada interaktiivseid kaarte, armatuurlaudu ja kaasahaaravaid geolugusid brauseris. See toetab täielikult OGC standardeid (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ja integreerub loomulikult GeoServeri, MapServeri, ArcGIS REST teenuste ja mis tahes standarditele vastava geospatiaalse taustsüsteemiga.

OpenLayersi, Leafleti ja CesiumJS-i baasil ehitatud MapStore ühendab 2D ja 3D vaaturid, rikkaliku atribuuditabeli, graafikavidinate ja kontekstihalduri, et kohandada kaardirakendusi erinevatele kasutajagruppidele. Ise majutamine spetsiaalsel VPS-il hoiab patenteeritud kihid, aluskaardid ja analüütika sinu kontrolli all, vältides samal ajal majutatud GIS-platvormide kasutajapõhist hinnastamist.