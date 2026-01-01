Radicale on väike, lihtne, muretu CalDAV (kalender) ja CardDAV (kontakt) server, mis on kirjutatud Pythonis. See kasutab standardprotokolle, mida iga kaasaegne operatsioonisüsteem toetab loomupäraselt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — nii et kalendrid ja kontaktid sünkroonitakse sinu seadmetega ilma kohandatud rakendusi või brauserilaiendusi installimata.

Radicale'i ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga sündmuse, aadressi ja jagatud kalendri sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid kalendri SaaS-teenuse kätte. Server salvestab kogud tavaliste failidena kettale, ei vaja andmebaasi ja töötab mugavalt teiste rakenduste kõrval tänu oma väikesele Pythoni jalajäljele.