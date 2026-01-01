Paigalda Radicale ühe klõpsuga.
Kergekaaluline isemajutatav CalDAV ja CardDAV server kalendrite ja kontaktide sünkroonimiseks kõigis sinu seadmetes.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Radicale
Radicale on väike, lihtne, muretu CalDAV (kalender) ja CardDAV (kontakt) server, mis on kirjutatud Pythonis. See kasutab standardprotokolle, mida iga kaasaegne operatsioonisüsteem toetab loomupäraselt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — nii et kalendrid ja kontaktid sünkroonitakse sinu seadmetega ilma kohandatud rakendusi või brauserilaiendusi installimata.
Radicale'i ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga sündmuse, aadressi ja jagatud kalendri sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid kalendri SaaS-teenuse kätte. Server salvestab kogud tavaliste failidena kettale, ei vaja andmebaasi ja töötab mugavalt teiste rakenduste kõrval tänu oma väikesele Pythoni jalajäljele.
Radicale peamised omadused
Standard CalDAV ja CardDAV
Loomulik sünkroonimine iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki, GNOME'i ja KDE-ga ilma kolmanda osapoole klientideta — iga kaasaegne operatsioonisüsteem toetab protokolle koheselt.
Failipõhine salvestus
Kalendrid ja kontaktid asuvad kettal lihtsate iCalendari ja vCardi failidena — neid on lihtne varundada, versioonihaldada või migreerida ilma andmebaasi dumpideta.
Mitme kasutaja jagamine
Iga autentitud kasutaja saab oma kogud koos valikuliste jagamisreeglitega jagatud pere- või meeskonnakalendrite jaoks.
Väike ressursijälg
Puhas Pythoni server ilma andmebaasita käivitub sekunditega ja kasutab kümneid megabaite mälu — ideaalne kõige väiksemate VPS-pakettide jaoks.
Veebi administraatori liides
Sisseehitatud brauseri kasutajaliides võimaldab kasutajatel sirvida kogusid, kopeerida CalDAV/CardDAV URL-e kliendi seadistamiseks ja kontrollida, kas kõik töötab.
Pöördpuhverserverisõbralik
Loodud töötama nginx'i, Apache'i või Traefik'i taga koos HTTPS-i lõpetamisega ülesvoolu, nii et juurutamine on lihtne ja turvaline.
Miks kasutada Radicale Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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