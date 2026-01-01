Juuruta Drizzle Gateway ühe klõpsuga.
Ise majutatav andmebaasihaldusstuudio, mis põhineb Drizzle ORM ökosüsteemil, koos visuaalse päringute koostamise ja mitme andmebaasi toega.
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Millega saab ehitada Drizzle Gateway
Drizzle Gateway on täiustatud, iseseisvalt majutatud versioon Drizzle Studio'st, mis pakub arendajatele ja andmebaasiadministraatoritele põhjalikku veebipõhist liidest oma andmebaaside haldamiseks. Drizzle ORM ökosüsteemile ehitatud, pakub see täiustatud päringute loomist, reaalajas skeemi visualiseerimist ja migratsiooni haldamist ühes tööriistas, mis on ligipääsetav igast brauserist.
Rakendus toetab mitut samaaegset andmebaasiühendust, muutes selle tsentraliseeritud keskuseks meeskondadele, kes töötavad arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondades. Peaparoolikaitse tagab juurdepääsu turvalisuse, samas kui püsiv salvestusruum hoiab kõik ühenduse konfiguratsioonid ja salvestatud päringud taaskäivituste vahel puutumatuna. Isemajutus tagab, et tundlikud andmebaasi mandaadid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist.
Drizzle Gateway peamised omadused
Visuaalne päringukoostaja
Koosta ja käivita andmebaasipäringuid intuitiivse liidese kaudu tüübiohutusega — tavapäraste toimingute jaoks pole toorest SQL-i vaja.
Skeemi visualiseerimine
Vaata oma andmebaasi struktuuri ja seoseid reaalajas visuaalsel diagrammil, mis uueneb skeemimuudatuste tegemisel.
Mitme andmebaasi ühendused
Halda ühendusi mitme andmebaasiga samaaegselt, keskkondade vahel vahetades liidesest lahkumata.
Üleviimise haldus
Loo, eelvaata ja rakenda skeemamuudatusi otse kasutajaliidesest, hoides oma andmebaasi arengu organiseerituna ja auditeeritavana.
Peaparooli kaitse
Tagab juurdepääsu kõikidele andmebaasiühendustele ühe peaparooli taha, hoides mandaadid sinu VPS-is turvaliselt.
Miks kasutada Drizzle Gateway Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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