Drizzle Gateway on täiustatud, iseseisvalt majutatud versioon Drizzle Studio'st, mis pakub arendajatele ja andmebaasiadministraatoritele põhjalikku veebipõhist liidest oma andmebaaside haldamiseks. Drizzle ORM ökosüsteemile ehitatud, pakub see täiustatud päringute loomist, reaalajas skeemi visualiseerimist ja migratsiooni haldamist ühes tööriistas, mis on ligipääsetav igast brauserist.

Rakendus toetab mitut samaaegset andmebaasiühendust, muutes selle tsentraliseeritud keskuseks meeskondadele, kes töötavad arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondades. Peaparoolikaitse tagab juurdepääsu turvalisuse, samas kui püsiv salvestusruum hoiab kõik ühenduse konfiguratsioonid ja salvestatud päringud taaskäivituste vahel puutumatuna. Isemajutus tagab, et tundlikud andmebaasi mandaadid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist.