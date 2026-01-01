Juuruta Cerbos ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga, keelest sõltumatu autoriseerimisteenus kontekstiteadlike ligipääsupoliitikate koodina kirjutamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cerbos
Cerbos on isemajutatud poliitikaotsustuspunkt, mis eraldab autoriseerimisloogika sinu rakenduse koodist. Selle asemel, et hajutada õiguste kontrolli teenuste vahel, määratled ressursi- ja põhipoliitikad versioonihalduses olevate YAML-failidena, ja Cerbos vastab autoriseerimisküsimustele REST- ja gRPC-API kaudu alla millisekundi reageerimisajaga.
Cerbose isemajutamine sinu enda VPS-is hoiab iga autoriseerimisotsuse ja auditi logi täielikult sinu infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe, millised kasutajad millistele ressurssidele ligi pääsevad. Poliitikad elavad sinu koodi kõrval, integreeruvad mis tahes keelega genereeritud SDK klientide kaudu ja neid saab käitusajal uuesti laadida ilma sinu teenuseid taaskäivitamata.
Cerbos peamised omadused
Poliitika koodina
Määratle juurdepääsureeglid versioonihalduses YAML-failides, millel on täielik Giti ajalugu, koodi ülevaatus ja CI/CD valideerimine, selle asemel, et kasutada sinu rakenduse sisse peidetud andmebaasitabeleid.
Keeleagnostiline
Kutsu Cerbost üle RESTi või gRPC mis tahes keelest, kasutades ametlikke SDK kliente Go, Java, Node.js, Pythoni, .NETi, PHP, Ruby ja Rusti jaoks.
Kontekstitundlikud otsused
Hinda õigusi kasutaja, ressursi ja keskkonna atribuutide suhtes — sealhulgas JWT väidete — et väljendada peeneid reegleid, mis ületavad staatilisi rollide määramisi.
Alla-millisekundiline latentsus
Poliitikad kompileeritakse mälusiseseks otsustusmootoriks, nii et kontrollid toimuvad tunduvalt alla millisekundi ja skaleeruvad horisontaalselt ilma andmebaasi hüppeta.
Sisseehitatud auditilogi
Iga autoriseerimisotsuse saab salvestada koos täieliku päringu ja vastuse kontekstiga vastavusaruandluseks ja tagantjärele poliitika silumiseks.
Miks kasutada Cerbos Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.