Cerbos on isemajutatud poliitikaotsustuspunkt, mis eraldab autoriseerimisloogika sinu rakenduse koodist. Selle asemel, et hajutada õiguste kontrolli teenuste vahel, määratled ressursi- ja põhipoliitikad versioonihalduses olevate YAML-failidena, ja Cerbos vastab autoriseerimisküsimustele REST- ja gRPC-API kaudu alla millisekundi reageerimisajaga.

Cerbose isemajutamine sinu enda VPS-is hoiab iga autoriseerimisotsuse ja auditi logi täielikult sinu infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe, millised kasutajad millistele ressurssidele ligi pääsevad. Poliitikad elavad sinu koodi kõrval, integreeruvad mis tahes keelega genereeritud SDK klientide kaudu ja neid saab käitusajal uuesti laadida ilma sinu teenuseid taaskäivitamata.