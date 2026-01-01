Yarn'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev, detsentraliseeritud mikroblogimise platvorm, mis on ehitatud twtxt-vormingule, ilma reklaamide, jälgimiseta ega tarnija lukustuseta.
Valige VPS-pakett Yarn jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Yarn
Yarn on detsentraliseeritud, ise majutatud sotsiaalmeedia platvorm, mis ühendab Twitteri-stiilis mikroblogimise avatud twtxt-voo formaadiga. Iga pod on iseseisev eksemplar, mis födereerub teiste Yarn pod'idega ja mis tahes twtxt-vooga avatud veebis, nii et kasutajad saavad jälgida inimesi üle serverite, sõltumata ühest pakkujast. Tarkvara ei kogu isikuandmeid, ei näita reklaame ega saada analüütikat — sisu ja jälgijate graafikud kuuluvad täielikult pod'i operaatorile.
Oma Yarn pod'i käitamine VPS-il hoiab vestlused, meedia ja identiteedi sinu enda domeeni all. Go-põhine yarnd server on kerge, salvestab kõik ühte sisseehitatud andmebaasi ja toetab nii ühe- kui ka mitmekasutaja pod'e koos meedia üleslaadimise, keermestatud vestluste ja täielike RSS/Atom voogudega.
Yarn peamised omadused
Detsentraliseeritud twtxt vood
Iga konto avaldab kaasaskantava twtxt voo, mida iga Yarni sõlm või ühilduv klient saab jälgida — ei mingeid keskservereid ega omandipõhiseid protokolle.
Privaatsus disainipõhimõttena
Analüütikat, reklaami ega kolmanda osapoole jälgimist pole — yarnd kogub ainult seda, mis on vajalik podi enda käitamiseks.
Lõimitud vestlused
Vastuste ahelad, mainimised ja teemad hoiavad arutelud loetavana moodulite vahel, sõltumata tsentraliseeritud ajajoontest.
Sisseehitatud meediatoetus
Laadi üles pilte, heli ja videot otse oma podi koos valikulise ffmpeg-i transkodeerimisega sisemiseks taasesituseks.
Ühe või mitme kasutaja üksused
Halda isiklikku podi endale või ava registreerimine kogukonna majutamiseks — sama binaar käsitleb mõlemat juurutusmudelit.
Kergekaaluline Go binaar
Yarnd server töötab ühe kompileeritud binaarfailina koos sisseehitatud Bitcaski andmebaasiga, hoides ressursikasutuse madalana väikestel VPS-i pakettidel.
Miks kasutada Yarn Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.