Yarn on detsentraliseeritud, ise majutatud sotsiaalmeedia platvorm, mis ühendab Twitteri-stiilis mikroblogimise avatud twtxt-voo formaadiga. Iga pod on iseseisev eksemplar, mis födereerub teiste Yarn pod'idega ja mis tahes twtxt-vooga avatud veebis, nii et kasutajad saavad jälgida inimesi üle serverite, sõltumata ühest pakkujast. Tarkvara ei kogu isikuandmeid, ei näita reklaame ega saada analüütikat — sisu ja jälgijate graafikud kuuluvad täielikult pod'i operaatorile.

Oma Yarn pod'i käitamine VPS-il hoiab vestlused, meedia ja identiteedi sinu enda domeeni all. Go-põhine yarnd server on kerge, salvestab kõik ühte sisseehitatud andmebaasi ja toetab nii ühe- kui ka mitmekasutaja pod'e koos meedia üleslaadimise, keermestatud vestluste ja täielike RSS/Atom voogudega.