Infisical on avatud lähtekoodiga salajaste andmete haldamise platvorm, mis asendab laialipillutatud .env faile ja kõvakodeeritud mandaate ühe auditeeritava tõeallikaga. See pakub puhast veebiliidest, käsurealiidest (CLI) ja SDK integratsioone salajaste andmete salvestamiseks, sünkroonimiseks ja roteerimiseks arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondades, ilma et tundlikke väärtusi versioonihaldusesse kunagi salvestataks.

Infisicali ise majutamine tähendab, et sinu API võtmed, andmebaasi paroolid ja teenuse märgid ei lahku kunagi sinu enda taristust. Sa saad täielikud auditi logid, rollipõhise juurdepääsukontrolli ja salajaste andmete versioonihalduse riistvaral, mida sa kontrollid — ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma riskita, et kolmanda osapoole rikkumine sinu mandaadid paljastaks.