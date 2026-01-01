Juuruta Infisical ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga salajaste andmete haldur keskkonnamuutujate ja API võtmete turvaliseks sünkroonimiseks kõigi projektide ja keskkondade vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Infisical
Infisical on avatud lähtekoodiga salajaste andmete haldamise platvorm, mis asendab laialipillutatud .env faile ja kõvakodeeritud mandaate ühe auditeeritava tõeallikaga. See pakub puhast veebiliidest, käsurealiidest (CLI) ja SDK integratsioone salajaste andmete salvestamiseks, sünkroonimiseks ja roteerimiseks arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondades, ilma et tundlikke väärtusi versioonihaldusesse kunagi salvestataks.
Infisicali ise majutamine tähendab, et sinu API võtmed, andmebaasi paroolid ja teenuse märgid ei lahku kunagi sinu enda taristust. Sa saad täielikud auditi logid, rollipõhise juurdepääsukontrolli ja salajaste andmete versioonihalduse riistvaral, mida sa kontrollid — ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma riskita, et kolmanda osapoole rikkumine sinu mandaadid paljastaks.
Infisical peamised omadused
Keskne saladuste hoidla
Salvesta kõik keskkonnamuutujad ühte kohta, kõikide projektide ja keskkondade lõikes, koos sisseehitatud projekti- ja keskkonnaeraldusega.
Täielik auditilogi
Iga salajane lugemine, kirjutamine ja kustutamine logitakse ajatemplitel ja kasutaja omistusega vastavuse tagamiseks ja intsidentide lahendamiseks.
CLI ja SDK integratsioon
Süsti saladusi mis tahes protsessi käitusajal CLI või natiivsete SDK-de kaudu Node.js-i, Pythoni, Go, Ruby ja muu jaoks, rakenduse koodi muutmata.
Salajane versioonihaldus
Iga salajase väärtuse muudatus versioonitakse, võimaldades tagasipööramist mis tahes eelmisele väärtusele, kui halb juurutus tuleb kiiresti tagasi pöörata.
CI/CD konveieri tugi
Loomulikud integratsioonid GitHub Actionsiga, GitLab CI-ga, Dockeriga ja Kubernetesega välistavad vajaduse salvestada saladusi tavatekstina torujuhtme muutujatena.
Miks kasutada Infisical Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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