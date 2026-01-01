LanguageTool on põhjalik avatud lähtekoodiga korrektuuriserver, mis tuvastab grammatika-, stiili-, kirjavahemärgi- ja õigekirjavead enam kui 25 keeles lihtsa RESTful HTTP API kaudu. See ulatub kaugemale lihtsast õigekirjakontrollist, tuvastades keerulisi grammatilisi probleeme, muutes selle privaatsussõbralikuks alternatiiviks pilvepõhistele grammatikateenustele nagu Grammarly.

See on ainult API-põhine teenus ilma traditsioonilise veebi UI-ta. Kliendid – brauserilaiendused, LibreOffice'i pistikprogrammid, koodiredaktorid ja kohandatud rakendused – suunavad teie juurutamise URL-ile ja kutsuvad otse välja /v2/check lõpp-punkti. Isemajutus tähendab, et kirjalik sisu ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, mis on oluline juriidiliste, meditsiiniliste või tundlike äridokumentide puhul.