Paigalda LanguageTool ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga grammatika-, stiili- ja õigekirjakontrollija 25+ keele jaoks, mida pakutakse privaatse iseseisvalt majutatud REST API-na.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LanguageTool
LanguageTool on põhjalik avatud lähtekoodiga korrektuuriserver, mis tuvastab grammatika-, stiili-, kirjavahemärgi- ja õigekirjavead enam kui 25 keeles lihtsa RESTful HTTP API kaudu. See ulatub kaugemale lihtsast õigekirjakontrollist, tuvastades keerulisi grammatilisi probleeme, muutes selle privaatsussõbralikuks alternatiiviks pilvepõhistele grammatikateenustele nagu Grammarly.
See on ainult API-põhine teenus ilma traditsioonilise veebi UI-ta. Kliendid – brauserilaiendused, LibreOffice'i pistikprogrammid, koodiredaktorid ja kohandatud rakendused – suunavad teie juurutamise URL-ile ja kutsuvad otse välja /v2/check lõpp-punkti. Isemajutus tähendab, et kirjalik sisu ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, mis on oluline juriidiliste, meditsiiniliste või tundlike äridokumentide puhul.
LanguageTool peamised omadused
25+ keele tugi
Kontrolli grammatikat ja stiili inglise, hispaania, prantsuse, saksa, portugali, hollandi, poola ja paljudes teistes keeltes ühest teenusest.
Sügav grammatika kontrollimine
Tuvasta keerulised grammatikavead, stiilivead ja segiaetud sõnad, mida lihtsad õigekirjakontrollijad ei märka.
REST API integratsioon
Integreeri grammatikakontroll mis tahes rakendusse, CMS-i või redaktorisse lihtsa /v2/check HTTP lõpp-punkti abil.
N-gramm keelemudelid
Luba valikulised n-grammi mudelid sageli segiaetavate sõnade ja fraaside oluliselt paremaks tuvastamiseks.
Konfigureeritavad ressursid
Kohanda Java kuhja suurust juurutamisel, et tasakaalustada mälukasutust läbilaskevõimega vastavalt sinu oodatavale päringute mahule.
Miks kasutada LanguageTool Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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