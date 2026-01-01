Juuruta SilverBullet ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga märkmerakendus Markdowni, reaalajas päringute ja pistikprogrammide süsteemiga, mis töötab sinu brauseris.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SilverBullet
SilverBullet on avatud lähtekoodiga, ise majutatav märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud Markdowni ümber ja loodud isiklikuks teadmiste haldamiseks. See töötab täielikult sinu brauseris progressiivse veebirakendusena, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda serveris — pakkudes sulle võrguühenduseta juurdepääsu, reaalajas päringuid sinu märkmete vahel ja võimsat pistiksüsteemi laiendatavuse jaoks.
SilverBulleti ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu märkmed on alati ligipääsetavad igast seadmest, sünkroonitud reaalajas ja salvestatud privaatselt, ilma et peaksid lootma ühelelegi pilvepõhisele märkmete tegemise teenusele.
SilverBullet peamised omadused
Otsepäringud
Manusta oma märkmetesse dünaamilised päringud, mis tõmbavad ja kuvavad andmeid kogu sinu teadmusbaasist reaalajas.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust kogukonna pistikprogrammidega ülesannete, kalendrite, Giti sünkroonimise, AI-täienduse ja muu jaoks.
Võrguühenduseta esmalt PWA
Töötab võrguühenduseta progressiivse veebirakendusena — muudatused sünkroonitakse automaatselt, kui ühendus taastub.
Algupärane Markdown
Kirjuta standardse Markdowni keeles wiki-stiilis linkide, siltide ja eesliite metaandmetega struktureeritud märkmete tegemiseks.
Käsupalett
Klaviatuuripõhine liides kaldkäsude ja käsupaletiga kiireks navigeerimiseks ja toiminguteks.
Miks kasutada SilverBullet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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