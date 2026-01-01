SilverBullet on avatud lähtekoodiga, ise majutatav märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud Markdowni ümber ja loodud isiklikuks teadmiste haldamiseks. See töötab täielikult sinu brauseris progressiivse veebirakendusena, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda serveris — pakkudes sulle võrguühenduseta juurdepääsu, reaalajas päringuid sinu märkmete vahel ja võimsat pistiksüsteemi laiendatavuse jaoks.

SilverBulleti ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu märkmed on alati ligipääsetavad igast seadmest, sünkroonitud reaalajas ja salvestatud privaatselt, ilma et peaksid lootma ühelelegi pilvepõhisele märkmete tegemise teenusele.