Sun-Panel on kergekaaluline, ise majutatud koduleht ja navigeerimispaneel, mis on loodud serverite ja NAS-seadmete jaoks. See annab sulle ühe, kaunilt organiseeritud juhtpaneeli, kus saad käivitada kõik oma ise majutatud teenused ja jälgida süsteemi olekut ühe pilguga. Ehitatud lihtsust silmas pidades, ei vaja Sun-Panel välist andmebaasi – see töötab täielikult SQLite'il.

Mitme konto isolatsiooni toega, kohandatud ikoonidega Iconify teegist, lehesiseste miniaakendega ning täielikult kohandatava CSS-i ja JavaScriptiga võimaldab Sun-Panel sul luua kodulehe, mis sobib sinu töövooga. Paigalda see oma VPS-i ja naudi isiklikku, reklaamivaba brauseri avalehte, mida sa täielikult kontrollid.