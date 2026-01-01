Juuruta Sun-Panel ühe klõpsuga paigaldusega.
Kohandatav serveri ja NAS-i navigeerimispaneel puhta kodulehe ja rakenduste käivitajaga ise majutajatele.
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Millega saab ehitada Sun-Panel
Sun-Panel on kergekaaluline, ise majutatud koduleht ja navigeerimispaneel, mis on loodud serverite ja NAS-seadmete jaoks. See annab sulle ühe, kaunilt organiseeritud juhtpaneeli, kus saad käivitada kõik oma ise majutatud teenused ja jälgida süsteemi olekut ühe pilguga. Ehitatud lihtsust silmas pidades, ei vaja Sun-Panel välist andmebaasi – see töötab täielikult SQLite'il.
Mitme konto isolatsiooni toega, kohandatud ikoonidega Iconify teegist, lehesiseste miniaakendega ning täielikult kohandatava CSS-i ja JavaScriptiga võimaldab Sun-Panel sul luua kodulehe, mis sobib sinu töövooga. Paigalda see oma VPS-i ja naudi isiklikku, reklaamivaba brauseri avalehte, mida sa täielikult kontrollid.
Sun-Panel peamised omadused
Mitme konto tugi
Loo isoleeritud kontod erinevatele kasutajatele, igaühele oma paneeli paigutuse ja rakenduse otseteedega.
Välist andmebaasi pole
Töötab täielikult sisseehitatud SQLite'il, hoides juurutamise lihtsana, ilma et peaks hooldama lisadatabaasiteenust.
Rikas ikoonide kogu
Kasuta Iconify ikooniteeki oma rakenduse otseteede vabaks kujundamiseks, toetades tuhandeid ikoonikomplekte.
Süsteemi oleku jälgimine
Vaata reaalajas protsessori, mälu ja kettakasutust otse oma paneelilt, et jälgida serveri seisundit.
Kohandatud JS ja CSS
Sisesta oma JavaScript ja CSS, et täielikult isikupärastada oma kodulehe välimust ja käitumist.
Lehesisesed miniaknad
Ava toetatud teenused hõljuvates miniaakendes, oma töölaualt lahkumata, sujuva töövoo tagamiseks.
Miks kasutada Sun-Panel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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