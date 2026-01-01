Xibo CMS-i ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga digitaalse märgistuse sisuhaldussüsteem (CMS) paigutuste ja meedia ajastamiseks kuvarivõrkudes ühest kesksest serverist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Xibo CMS
Xibo CMS on küps, täielikult avatud lähtekoodiga digitaalse märgistuse platvorm, mida kasutatakse paigutuste kujundamiseks, meediakogude korraldamiseks ja sisu ajastamiseks kuvarite võrgustikes – alates ühest fuajeekraanist kuni tuhandete üleriigiliste lõpp-punktideni. CMS haldab kasutajaid, õigusi, kampaaniaid, päevaseid jaotusi ja esituse tõendamise aruandlust, samas kui kerged Xibo Playerid, mis töötavad Androidis, webOS-is, Tizenis, Linuxis või Windowsis, kuvavad sisu ekraanil.
Xibo CMS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab ajakavad, vaatajaskonna analüütika ja meediavarad sinu kontrolli all ilma kuvaripõhiste SaaS-tasudeta. See mall tarnib CMS-i koos MySQL-iga, XMR-sõnumireleega reaalajas mängija juhtimiseks, Memcachediga vahemällu salvestamiseks ja QuickChartiga manustatud diagrammide jaoks — kõik on omavahel ühendatud ja eksponeeritud eelinstallitud Traefik pöördproksi kaudu automaatse HTTPS-iga.
Xibo CMS peamised omadused
Küljendaja
Loo mitmetsoonilisi paigutusi, segades pilte, videoid, veebilehti, RSS-i, uudisvooge ja vidinaid, kasutades pukseeritavat visuaalset redaktorit brauseris.
Ajastamine ja päevajaotus
Planeeri kampaaniaid kuupäevavahemiku, kellaaja, nädalapäeva, korduvuse või prioriteedi järgi — sh asukohapõhine ja sündmuspõhine taasesitus.
Kuvagruppide haldus
Korralda sadu või tuhandeid ekraane rühmadesse ja siltidesse, seejärel saada erinevaid ajakavasid igale segmendile ühest kesksest konsoolist.
Reaalajas mängija juhtimine
Kaasasolev XMR-sõnumirelee edastab paigutuse muudatused, ekraanipildi taotlused ja käsud ühendatud mängijatele kohe, kui avaldad.
Esituse tõendamise aruandlus
Koguge kuvaripõhist taasesituse statistikat vastavuse ja reklaamide ühitamise jaoks, kus aruandeid saab eksportida CSV-na või esitada diagrammidena.
Platvormiülesed mängijad
Ühenda CMS tasuta või litsentseeritud Xibo pleieritega Androidi, webOS-i, Tizeni, Linuxi ja Windowsi platvormidel, et käitada praktiliselt igasugust digitaalse märgistuse riistvara.
Miks kasutada Xibo CMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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