Kuni 69% allahindlust Xibo CMS tootele

Xibo CMS-i ühe klõpsuga paigaldus.

Avatud lähtekoodiga digitaalse märgistuse sisuhaldussüsteem (CMS) paigutuste ja meedia ajastamiseks kuvarivõrkudes ühest kesksest serverist.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Xibo CMS-i ühe klõpsuga paigaldus.

Valige VPS-pakett Xibo CMS jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Xibo CMS

Xibo CMS on küps, täielikult avatud lähtekoodiga digitaalse märgistuse platvorm, mida kasutatakse paigutuste kujundamiseks, meediakogude korraldamiseks ja sisu ajastamiseks kuvarite võrgustikes – alates ühest fuajeekraanist kuni tuhandete üleriigiliste lõpp-punktideni. CMS haldab kasutajaid, õigusi, kampaaniaid, päevaseid jaotusi ja esituse tõendamise aruandlust, samas kui kerged Xibo Playerid, mis töötavad Androidis, webOS-is, Tizenis, Linuxis või Windowsis, kuvavad sisu ekraanil.

Xibo CMS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab ajakavad, vaatajaskonna analüütika ja meediavarad sinu kontrolli all ilma kuvaripõhiste SaaS-tasudeta. See mall tarnib CMS-i koos MySQL-iga, XMR-sõnumireleega reaalajas mängija juhtimiseks, Memcachediga vahemällu salvestamiseks ja QuickChartiga manustatud diagrammide jaoks — kõik on omavahel ühendatud ja eksponeeritud eelinstallitud Traefik pöördproksi kaudu automaatse HTTPS-iga.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Xibo CMS peamised omadused

Küljendaja

Loo mitmetsoonilisi paigutusi, segades pilte, videoid, veebilehti, RSS-i, uudisvooge ja vidinaid, kasutades pukseeritavat visuaalset redaktorit brauseris.

Ajastamine ja päevajaotus

Planeeri kampaaniaid kuupäevavahemiku, kellaaja, nädalapäeva, korduvuse või prioriteedi järgi — sh asukohapõhine ja sündmuspõhine taasesitus.

Kuvagruppide haldus

Korralda sadu või tuhandeid ekraane rühmadesse ja siltidesse, seejärel saada erinevaid ajakavasid igale segmendile ühest kesksest konsoolist.

Reaalajas mängija juhtimine

Kaasasolev XMR-sõnumirelee edastab paigutuse muudatused, ekraanipildi taotlused ja käsud ühendatud mängijatele kohe, kui avaldad.

Esituse tõendamise aruandlus

Koguge kuvaripõhist taasesituse statistikat vastavuse ja reklaamide ühitamise jaoks, kus aruandeid saab eksportida CSV-na või esitada diagrammidena.

Platvormiülesed mängijad

Ühenda CMS tasuta või litsentseeritud Xibo pleieritega Androidi, webOS-i, Tizeni, Linuxi ja Windowsi platvormidel, et käitada praktiliselt igasugust digitaalse märgistuse riistvara.

Miks kasutada Xibo CMS Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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