Xibo CMS on küps, täielikult avatud lähtekoodiga digitaalse märgistuse platvorm, mida kasutatakse paigutuste kujundamiseks, meediakogude korraldamiseks ja sisu ajastamiseks kuvarite võrgustikes – alates ühest fuajeekraanist kuni tuhandete üleriigiliste lõpp-punktideni. CMS haldab kasutajaid, õigusi, kampaaniaid, päevaseid jaotusi ja esituse tõendamise aruandlust, samas kui kerged Xibo Playerid, mis töötavad Androidis, webOS-is, Tizenis, Linuxis või Windowsis, kuvavad sisu ekraanil.

Xibo CMS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab ajakavad, vaatajaskonna analüütika ja meediavarad sinu kontrolli all ilma kuvaripõhiste SaaS-tasudeta. See mall tarnib CMS-i koos MySQL-iga, XMR-sõnumireleega reaalajas mängija juhtimiseks, Memcachediga vahemällu salvestamiseks ja QuickChartiga manustatud diagrammide jaoks — kõik on omavahel ühendatud ja eksponeeritud eelinstallitud Traefik pöördproksi kaudu automaatse HTTPS-iga.