Juuruta Flarum ühe klõpsuga paigaldusega.
Kaasaegne, elegantne avatud lähtekoodiga foorumitarkvara kaasatud ja edukate veebikogukondade loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Flarum
Flarum on järgmise põlvkonna foorumplatvorm, mis kujundab ümber veebipõhise arutelu kaasaegse veebi jaoks. Mobiilikeskse lähenemisega loodud, pakub see elegantset, kiiret ja intuitiivset kogemust, mis soodustab sisukaid vestlusi. Erinevalt traditsioonilisest foorumitarkvarast, mis tundub vananenud ja kohmakas, ühendab Flarum reaalajas uuendused, lõputu kerimise ja võimsa laiendussüsteemi puhtas, segajateta liideses.
Flarumi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma kogukonna andmete üle, puuduvad kasutajapõhised tasud ja vabaduse paigaldada mis tahes 200+ kogukonna laiendusest. Kuna MySQL haldab andmete salvestamist ja saadaval on 41+ tõlkepakki, skaleerub Flarum nišihuvigruppidest suurte professionaalsete kogukondadeni.
Flarum peamised omadused
Mobiilipõhine kujundus
Kohanduv liides, mis on algusest peale loodud mobiilseadmetele, tagades sujuva kasutuskogemuse igal ekraanisuurusel.
Rikkalik laienduste ökosüsteem
Üle 200 kogukonna laienduse võimaldavad sul lisada sotsiaalset sisselogimist, tellimusi, küsitlusi ja muud, ilma et peaksid põhikoodi puudutama.
Reaalajas uuendused
Arutelud uuenevad reaalajas ilma lehte värskendamata, hoides vestlused aktiivsete kogukondade jaoks kiired ja kaasahaaravad.
Sildipõhine organisatsioon
Paindlik märgendisüsteem võimaldab sul arutelusid kategoriseerida ja lubada kasutajatel jälgida ainult neid teemasid, mis neid huvitavad.
Võimas modereerimine
Sisseehitatud märkimise, peatamise ja kasutajahaldustööriistad annavad moderaatoritele täpse kontrolli kogukonna heaolu üle.
Miks kasutada Flarum Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.