Flarum on järgmise põlvkonna foorumplatvorm, mis kujundab ümber veebipõhise arutelu kaasaegse veebi jaoks. Mobiilikeskse lähenemisega loodud, pakub see elegantset, kiiret ja intuitiivset kogemust, mis soodustab sisukaid vestlusi. Erinevalt traditsioonilisest foorumitarkvarast, mis tundub vananenud ja kohmakas, ühendab Flarum reaalajas uuendused, lõputu kerimise ja võimsa laiendussüsteemi puhtas, segajateta liideses.

Flarumi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma kogukonna andmete üle, puuduvad kasutajapõhised tasud ja vabaduse paigaldada mis tahes 200+ kogukonna laiendusest. Kuna MySQL haldab andmete salvestamist ja saadaval on 41+ tõlkepakki, skaleerub Flarum nišihuvigruppidest suurte professionaalsete kogukondadeni.