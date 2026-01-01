Juuruta Bluesky PDS ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud isikuandmete server Bluesky võrgu jaoks, andes sulle täieliku omandiõiguse oma sotsiaalse identiteedi ja sisu üle.
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Millega saab ehitada Bluesky PDS
Bluesky PDS (isikliku andmeserver) on põhiline komponent Bluesky sotsiaalvõrgustikus oma tingimustel osalemiseks. AT protokolli alusel ehitatud süsteem salvestab sinu sotsiaalse graafiku, postitused ja meedia, haldab sinu detsentraliseeritud identiteeti (DID) ning sünkroniseerib laiemaga Bluesky võrgustikuga — seda kõike ilma ühegi ettevõtte või platvormi sõltuvuseta.
Oma PDS-i käitamine tähendab, et sinu sisu ja jälgijate suhted on teisaldatavad: kui sa peaksid kunagi majutuspakkujaid vahetama, liiguvad sinu andmed sinuga kaasa. See juurutus hõlmab püsivat salvestusruumi, pdsadmin haldustööriista ja täielikku integratsiooni Bluesky relee- ja rakenduse vaate teenustega, nii et saad kohe pärast seadistamist kasutada mis tahes Blueskyga ühilduvat klienti.
Bluesky PDS peamised omadused
Täielik andmete omandus
Sinu postitused, meeldimised ja sotsiaalne graafik salvestatakse sinu enda serverisse AT Protokolli alusel, muutes need täielikult kaasaskantavaks ja sõltumatuks mis tahes üksikust platvormist.
Detsentraliseeritud identiteet
PDS haldab sinu DID-i (detsentraliseeritud identifikaatorit), andes sulle püsiva, iseseisva identiteedi, mida kolmanda osapoole teenus ei saa tühistada.
Kohandatud domeenid
Majuta oma Bluesky käepide oma domeenil, tugevdades oma identiteeti ja muutes oma kohaloleku eksimatult sinu omaks.
Täielik võrgu ühilduvus
Sünkroonib automaatselt Bluesky releega, nii et sinu sisu ilmub globaalses voos ja on ligipääsetav mis tahes Bluesky kliendi või rakenduse kaudu.
Sisseehitatud haldustööriistad
Komplekti kuuluv pdsadmini tööriist võimaldab sul hallata kontosid, võtmeid pöörata ja tegeleda serveri administreerimisülesannetega otse käsurealt.
Miks kasutada Bluesky PDS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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