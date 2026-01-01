Bluesky PDS (isikliku andmeserver) on põhiline komponent Bluesky sotsiaalvõrgustikus oma tingimustel osalemiseks. AT protokolli alusel ehitatud süsteem salvestab sinu sotsiaalse graafiku, postitused ja meedia, haldab sinu detsentraliseeritud identiteeti (DID) ning sünkroniseerib laiemaga Bluesky võrgustikuga — seda kõike ilma ühegi ettevõtte või platvormi sõltuvuseta.

Oma PDS-i käitamine tähendab, et sinu sisu ja jälgijate suhted on teisaldatavad: kui sa peaksid kunagi majutuspakkujaid vahetama, liiguvad sinu andmed sinuga kaasa. See juurutus hõlmab püsivat salvestusruumi, pdsadmin haldustööriista ja täielikku integratsiooni Bluesky relee- ja rakenduse vaate teenustega, nii et saad kohe pärast seadistamist kasutada mis tahes Blueskyga ühilduvat klienti.