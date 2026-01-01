Manyfold on avatud lähtekoodiga digitaalsete varade haldur, mis on loodud spetsiaalselt 3D-printimise entusiastidele ja tegijatele, kes peavad korrastama kasvavaid STL-, 3MF- ja muude mudelifailide kogusid. Erinevalt üldistest failihalduritest mõistab Manyfold 3D-faile loomupäraselt, genereerides pisipilte ja interaktiivseid eelvaateid, jälgides loojaid ja litsentse ning rühmitades seotud osi loogilisteks mudeliteks siltide, kirjelduste ja kohandatud metaandmetega.

Manyfoldi käitamine sinu VPS-is hoiab tuhandeid tasulisi ja tasuta mudeleid, mida kogud saitidelt nagu MakerWorld, Printables ja Thingiverse, sinu täieliku kontrolli all. Föderatiivne ActivityPubi kiht võimaldab sul jagada kogusid teiste tegijatega, ilma et peaksid oma teeki suletud turuplatsile loovutama.