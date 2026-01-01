Paigaldage Manyfold ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev digitaalsete varade haldur sinu 3D-printimise mudelite kogu organiseerimiseks, sildistamiseks ja eelvaate kuvamiseks.
Valige VPS-pakett Manyfold jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Manyfold
Manyfold on avatud lähtekoodiga digitaalsete varade haldur, mis on loodud spetsiaalselt 3D-printimise entusiastidele ja tegijatele, kes peavad korrastama kasvavaid STL-, 3MF- ja muude mudelifailide kogusid. Erinevalt üldistest failihalduritest mõistab Manyfold 3D-faile loomupäraselt, genereerides pisipilte ja interaktiivseid eelvaateid, jälgides loojaid ja litsentse ning rühmitades seotud osi loogilisteks mudeliteks siltide, kirjelduste ja kohandatud metaandmetega.
Manyfoldi käitamine sinu VPS-is hoiab tuhandeid tasulisi ja tasuta mudeleid, mida kogud saitidelt nagu MakerWorld, Printables ja Thingiverse, sinu täieliku kontrolli all. Föderatiivne ActivityPubi kiht võimaldab sul jagada kogusid teiste tegijatega, ilma et peaksid oma teeki suletud turuplatsile loovutama.
Manyfold peamised omadused
Interaktiivsed 3D eelvaated
Pööra ja uuri STL, 3MF, OBJ ja muid formaate otse brauseris, ilma allalaadimata või viilutajat avamata.
Nutikas sildistamine ja metaandmed
Korralda mudeleid hierarhiliste siltide, loojate, litsentside ja kohandatud väljadega, nii et sinu teek jääks selle kasvades otsitavaks.
Mitmekasutaja kogud
Jaga teeke pere või klubiliikmetega, kasutades täpseid kasutajapõhiseid õigusi ja rollipõhiseid juurdepääsukontrolle.
Föderatiivne jagamine
Jälgi teisi Manyfoldi eksemplare üle ActivityPubi, et avastada ja vahetada mudeleid, sõltumata kesksest turuplatsist.
OIDC ühtne sisselogimine
Integreeri Manyfold Authentiku, Keycloaki või mis tahes OIDC pakkujaga, et tsentraliseerida autentimine oma ise majutatud süsteemis.
Automaatne teegi skannimine
Lohista olemasolevate mudelite kaustad salvestusmahtu ja Manyfold impordib, eemaldab duplikaadid ning indekseerib need lennult.
Miks kasutada Manyfold Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.