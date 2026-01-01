Paigalda FeedCraft ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev RSS-vahevara, mis kasutab tehisintellekti mis tahes voo tõlkimiseks, kokkuvõtmiseks, filtreerimiseks ja puhastamiseks enne, kui see jõuab sinu lugejani.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FeedCraft
FeedCraft on avatud lähtekoodiga RSS-vahevara, mis asub mis tahes allika voo ja sinu lugeja vahel, muutes iga artiklit konfigureeritavate töötlemisetappide ehk Craftide kaudu. See suudab eraldada täieliku artikliteksti kärbitud voogudest, tõlkida pealkirju ja sisu OpenAI-ühilduva LLM-i kaudu, genereerida tehisintellekti kokkuvõtteid ja sissejuhatusi, filtreerida välja reklaampostitusi loomuliku keele reeglitega ja isegi muuta HTML-lehed, JSON API-d või otsingutulemused täiesti uuteks RSS-voogudeks.
FeedCrafti ise majutamine oma VPS-is hoiab iga artikli ja iga LLM-i viipa sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemaldab kiirusepiirangud ja seisakud, mis kimbutavad jagatud avalikke eksemplare, ja võimaldab sul suunata tehisintellekti töötlemise mis tahes teenusepakkuja – OpenAI, Gemini, kohaliku Ollama mudeli või mis tahes OpenAI-ühilduva lõpp-punkti – poole, mis sobib kõige paremini sinu eelarve ja keelekatvusega.
FeedCraft peamised omadused
AI tõlge ja kokkuvõtted
Tõlgi artiklite pealkirjad ja sisud mis tahes sihtkeelde ning lisa tehisintellekti loodud kokkuvõtted OpenAI-ga ühilduva suure keelemudeli (LLM) kaudu, kasutades Crafti järgi kohandatud viipasid.
Täisteksti ekstraheerimine
Asenda lühendatud RSS-väljavõtted täieliku artikli sisuga, kaasa arvatud brauseris renderdatud täisteksti-pluss režiim saitidele, mis laadivad teksti JavaScripti kaudu.
HTML/JSON/Otsing RSS-iks
Sisseehitatud visuaalsed generaatorid muudavad suvalised veebilehed, JSON API vastused (curl-impordiga) ja otsingumootori tulemused stabiilseteks RSS-voogudeks.
Kaasaskantav ja dokkimisrežiimid
Lisa eesliide igale voo URL-ile ühekordseks töötlemiseks, või määratle nimega retseptid administraatori kasutajaliideses, et kinnitada püsivad teisendatud voo URL-id, millele sinu lugeja tellib.
AtomCraft ja FlowCraft
Koosta aatomoperatsioonid (puhverda, piira, tõlgi, summeeri, kaunista, ignoreeri reklaamteksti) korduvkasutatavateks torujuhtmeteks, mis on kohandatud igale allikavoo jaoks.
Lugejast sõltumatu vahevara
Töötab koos FreshRSS-i, Inoreaderi, NetNewsWire'i, Minifluxi või mis tahes standardset RSS-i tarbiva lugejaga, ilma et oleks vaja pistikprogrammi või kontointegratsiooni.
Miks kasutada FeedCraft Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.