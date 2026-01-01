FeedCraft on avatud lähtekoodiga RSS-vahevara, mis asub mis tahes allika voo ja sinu lugeja vahel, muutes iga artiklit konfigureeritavate töötlemisetappide ehk Craftide kaudu. See suudab eraldada täieliku artikliteksti kärbitud voogudest, tõlkida pealkirju ja sisu OpenAI-ühilduva LLM-i kaudu, genereerida tehisintellekti kokkuvõtteid ja sissejuhatusi, filtreerida välja reklaampostitusi loomuliku keele reeglitega ja isegi muuta HTML-lehed, JSON API-d või otsingutulemused täiesti uuteks RSS-voogudeks.

FeedCrafti ise majutamine oma VPS-is hoiab iga artikli ja iga LLM-i viipa sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemaldab kiirusepiirangud ja seisakud, mis kimbutavad jagatud avalikke eksemplare, ja võimaldab sul suunata tehisintellekti töötlemise mis tahes teenusepakkuja – OpenAI, Gemini, kohaliku Ollama mudeli või mis tahes OpenAI-ühilduva lõpp-punkti – poole, mis sobib kõige paremini sinu eelarve ja keelekatvusega.