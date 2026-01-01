Hanko on avatud lähtekoodiga autentimise taustaprogramm, mis on ehitatud pääsukoodide ja WebAuthn standardi ümber ning on loodud isemajutatava alternatiivina Auth0-le, Clerkile ja teistele identiteedi SaaS-teenustele. See sisaldab täielikku kasutajavoogu — pääsukoodi registreerimine, sotsiaalne ja ettevõtte SSO, paroolid valikulise varuvariandina, MFA ja e-posti teel taastamine — mis on kättesaadav puhta REST API ja lisatavate veebikomponentide kaudu.

Hanko isemajutamine oma VPS-is hoiab kasutaja mandaadid, seansid ja auditi logid sinu infrastruktuuris, ilma MAU-põhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas säilitab kasutajakontod ja WebAuthn mandaadid, samal ajal kui Hanko JWT-põhised seansid ühilduvad mis tahes esiotsa või taustaprogrammi virnaga.