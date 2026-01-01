Juuruta Hanko ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga paroolivõtme-põhine autentimise taustaprogramm paroolita sisselogimise, MFA, OIDC ja sotsiaalse sisselogimisega.
Valige VPS-pakett Hanko jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hanko
Hanko on avatud lähtekoodiga autentimise taustaprogramm, mis on ehitatud pääsukoodide ja WebAuthn standardi ümber ning on loodud isemajutatava alternatiivina Auth0-le, Clerkile ja teistele identiteedi SaaS-teenustele. See sisaldab täielikku kasutajavoogu — pääsukoodi registreerimine, sotsiaalne ja ettevõtte SSO, paroolid valikulise varuvariandina, MFA ja e-posti teel taastamine — mis on kättesaadav puhta REST API ja lisatavate veebikomponentide kaudu.
Hanko isemajutamine oma VPS-is hoiab kasutaja mandaadid, seansid ja auditi logid sinu infrastruktuuris, ilma MAU-põhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas säilitab kasutajakontod ja WebAuthn mandaadid, samal ajal kui Hanko JWT-põhised seansid ühilduvad mis tahes esiotsa või taustaprogrammi virnaga.
Hanko peamised omadused
Esmane pääsuvõtiga autentimine
Ehitatud WebAuthn-i ja pääsukoodide ümber, nii et kasutajad logivad sisse Face ID, Touch ID või riistvaravõtmetega paroolide sisestamise asemel.
Sotsiaalne ja ettevõtte SSO
Valmis OAuth pakkujad Google'i, GitHubi, Apple'i, Microsofti, Facebooki, LinkedIni, Discordi jaoks, lisaks SAML ettevõtte identiteedipakkujate jaoks.
Mitmefaktoriline autentimine
TOTP autentimisrakenduse tugi ja usaldusväärse seadme poliitikad lisavad MFA igale sisselogimisvoole ilma väliste teenusteta.
Veebikomponendid SDK
Loo täielik sisselogimise kasutajaliides minutitega, manustades ametlikud Hanko veebikomponendid mis tahes raamistikku — React, Vue, Svelte või tavalisse HTML-i.
JWT seansitokenid
Standarditele vastavad JWT seansid koos pöörlemise ja tühistamisega muudavad integreerimise olemasolevate API-de ja mikroteenustega lihtsaks.
Auditilogid ja veebihaagid
Sisseehitatud auditeerimine ja veebihaagi sündmused iga autentimistoimingu kohta annavad sulle täieliku nähtavuse ja lihtsa integreerimise järgnevate süsteemidega.
Miks kasutada Hanko Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.