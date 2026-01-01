Juurutage Trudesk ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga abilaud ja piletisüsteemi lahendus tugipäringute korraldamiseks ja töökoormuse hallatavana hoidmiseks.
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Millega saab ehitada Trudesk
Trudesk on avatud lähtekoodiga abikeskuse platvorm, mis on ehitatud Node.js-i ja MongoDB-ga ning loodud tugiteenuste toimingute korrastatuks ja lihtsaks hoidmiseks. See pakub puhast piletihaldusliidest, kus meeskonnad saavad luua, määrata, prioritiseerida ja lahendada tugiteenuste taotlusi ilma ettevõtte alternatiivide keerukuseta. Elasticsearchi integratsioon võimaldab kiiret täistekstiotsingut kõigi piletite ja tegevuste vahel.
Trudeski ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kliendiandmed sinu kontrolli all ilma kasutajapõhiste tasude või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta. Esimene külastaja läbib seadistusviisardi andmebaasiühenduse konfigureerimiseks ja administraatori konto loomiseks, muutes esialgse juurutamise lihtsaks ja turvaliseks.
Trudesk peamised omadused
Piletihaldus
Loo, määra ja jälgi tugipileteid nende kogu elutsükli jooksul koos prioriteeditasemete, olekuvärskenduste ja meeskonna määramisega.
Täisteksti otsing
Elasticsearchi-põhine otsing võimaldab agentidel koheselt leida piletid, kommentaarid ja ajaloo kogu abikeskusest.
Meeskonna koostöö
Määra piletid konkreetsetele agentidele või gruppidele, lisa siseseid märkmeid ja jälgi kogu tegevust ühtses vestluse lõimes.
Rollipõhine juurdepääs
Kontrolli, mida agendid ja kliendid näevad ja teha saavad konfigureeritavate kasutajarollide ja õiguste rühmadega.
Teavitussüsteem
Hoia agente ja kliente kursis e-posti teavitustega, mis käivituvad piletite uuenduste, määramiste ja olekumuutuste korral.
Miks kasutada Trudesk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.