Trudesk on avatud lähtekoodiga abikeskuse platvorm, mis on ehitatud Node.js-i ja MongoDB-ga ning loodud tugiteenuste toimingute korrastatuks ja lihtsaks hoidmiseks. See pakub puhast piletihaldusliidest, kus meeskonnad saavad luua, määrata, prioritiseerida ja lahendada tugiteenuste taotlusi ilma ettevõtte alternatiivide keerukuseta. Elasticsearchi integratsioon võimaldab kiiret täistekstiotsingut kõigi piletite ja tegevuste vahel.

Trudeski ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik kliendiandmed sinu kontrolli all ilma kasutajapõhiste tasude või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta. Esimene külastaja läbib seadistusviisardi andmebaasiühenduse konfigureerimiseks ja administraatori konto loomiseks, muutes esialgse juurutamise lihtsaks ja turvaliseks.