Paigalda PrivateBin ühe klõpsuga.
Nullteadmisega krüpteeritud pastebin, kus server ei näe kunagi sinu sisu — kogu krüpteerimine ja dekrüpteerimine toimub täielikult brauseris.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PrivateBin
PrivateBin on minimalistlik avatud lähtekoodiga pastebin, kus sisu krüpteeritakse 256-bitise AES-GCM-iga otse brauseris, enne kui see serverisse jõuab. Dekrüpteerimisvõti asub ainult URL-i fragmendis, mida brauserid serverile kunagi ei saada — mis tähendab, et isegi serveri operaator ei saa lugeda, mida sa jagad. Üle 8 000 GitHubi tähega on see üks usaldusväärsemaid saadaolevaid nullteadmiste jagamise tööriistu.
PrivateBini ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu jagamisinfrastruktuuri täiesti privaatsena — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe sinu kleepimisi — ja kerge Alpine konteiner nõuab minimaalselt ressursse, andes sulle samal ajal täieliku kontrolli säilituspoliitikate, failisuuruse piirangute ja juurdepääsu üle.
PrivateBin peamised omadused
Nullteadmise krüpteerimine
256-bitine AES-GCM krüpteerimine töötab täielikult brauseris, nii et server salvestab ainult krüpteeritud teksti ega pääse kunagi ligi teie lihtteksti sisule.
Põleta pärast lugemist
Ühekordsed postitused kustutatakse automaatselt pärast esimest vaatamist, muutes need ideaalseks paroolide, märkide või mis tahes saladuste jagamiseks, mis ei peaks püsima jääma.
Paroolikaitse
Lisa valikuline parool URL-põhisele võtmele lisaks, et tagada teine ligipääsukontrolli kiht eriti tundlike kleepimiste puhul.
Süntaksi esiletõstmine
Rohkem kui 200 programmeerimiskeelte teemat teevad lihtsaks koodilõikude jagamise ja ülevaatamise loetava vorminduse ja värvikoodiga süntaksiga.
Kontosid pole vaja
Igaüks, kellel on link, saab sisu koheselt lugeda — registreerimata, jälgimiseta ja server ei kogu ega salvesta kasutajaandmeid.
Miks kasutada PrivateBin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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