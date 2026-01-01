PrivateBin on minimalistlik avatud lähtekoodiga pastebin, kus sisu krüpteeritakse 256-bitise AES-GCM-iga otse brauseris, enne kui see serverisse jõuab. Dekrüpteerimisvõti asub ainult URL-i fragmendis, mida brauserid serverile kunagi ei saada — mis tähendab, et isegi serveri operaator ei saa lugeda, mida sa jagad. Üle 8 000 GitHubi tähega on see üks usaldusväärsemaid saadaolevaid nullteadmiste jagamise tööriistu.

PrivateBini ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu jagamisinfrastruktuuri täiesti privaatsena — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe sinu kleepimisi — ja kerge Alpine konteiner nõuab minimaalselt ressursse, andes sulle samal ajal täieliku kontrolli säilituspoliitikate, failisuuruse piirangute ja juurdepääsu üle.