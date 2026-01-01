Paigalda Wealthfolio ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga isiklike investeeringute jälgija portfellide, netoväärtuse ja finantstulemuste analüütika jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wealthfolio
Wealthfolio on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga investeeringute jälgija, mis koondab mitme maakleri ja panga varad ühele armatuurlauale. See jälgib portfelli tootlust, netoväärtust, dividende ja sissetulekuid ning võrdleb sinu tootlust indeksitega nagu S&P 500 — seda kõike ilma sinu finantsandmeid kolmanda osapoole pilve saatmata.
Wealthfolio iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma finantsandmete üle. Rakendus salvestab kõik kohalikku SQLite andmebaasi, muutes varundamise lihtsaks ja kaotades tellimistasud. CSV-importide, Monte Carlo simulatsioonide pensioni planeerimiseks ja sisseehitatud portfelli ümberbalanseerimise soovitustega katab see isikliku investeeringute haldamise kogu spektri.
Wealthfolio peamised omadused
Mitme maakleri konsolideerimine
Koonda varad mitmelt maaklerilt ja pangakontolt ühele ühtsele armatuurlauale, CSV-impordi toega lihtsaks kasutuselevõtuks.
Portfoolio tulemuslikkuse analüüs
Võrdle konto jõudlust suurte indeksitega, nagu näiteks S&P 500, ja jälgi ajaga kaalutud tootlusi kogu oma investeerimisajaloo jooksul.
Netoväärtuse jälgimine
Jälgi kõiki varasid ja kohustusi koos, et saada täpne ja ajakohane ülevaade oma kogu finantsseisust ajajooksul.
Dividendide ja tulu jälgimine
Jälgi automaatselt dividendimakseid ja intressitulu kõigi oma osaluste lõikes, andes sulle selge ülevaate sinu passiivsetest sissetulekuvoogudest.
Pensioni planeerimise tööriistad
Käivita Monte Carlo simulatsioonid ja FIRE prognoosid, et stressitestida oma säästmisstrateegiat ja hinnata, millal sa saad saavutada finantsilise sõltumatuse.
Portfoolio tasakaalustamine
Määra sihtvarade jaotuse protsendid ja saad tasakaalustamise soovitusi, mis hoiavad sinu portfelli joondatuna sinu investeerimisstrateegiaga.
Miks kasutada Wealthfolio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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