Wealthfolio on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga investeeringute jälgija, mis koondab mitme maakleri ja panga varad ühele armatuurlauale. See jälgib portfelli tootlust, netoväärtust, dividende ja sissetulekuid ning võrdleb sinu tootlust indeksitega nagu S&P 500 — seda kõike ilma sinu finantsandmeid kolmanda osapoole pilve saatmata.

Wealthfolio iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma finantsandmete üle. Rakendus salvestab kõik kohalikku SQLite andmebaasi, muutes varundamise lihtsaks ja kaotades tellimistasud. CSV-importide, Monte Carlo simulatsioonide pensioni planeerimiseks ja sisseehitatud portfelli ümberbalanseerimise soovitustega katab see isikliku investeeringute haldamise kogu spektri.