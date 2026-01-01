Norish on moodne, perekeskne retseptihaldusrakendus, mis on loodud peredele ja jagatud elamistingimustega olukordadele. See impordib retsepte otse URL-idelt, YouTube Shortsidest, Instagram Reelsidest, TikToki videotest ja pildiekraanipiltidelt – välistades käsitsi ümberkirjutamise töö, mida teised retseptihaldurid nõuavad. AI-põhine toitumisanalüüs ja allergiatuvastus käivituvad automaatselt igal imporditud retseptil ning muudatused sünkroonitakse reaalajas kõikides koduseadmetes Redise kaudu.

Erinevalt pilveretseptiteenustest, mis teenivad teie andmetega raha ja piiravad eksporti, on Norish täielikult ise majutatud AGPL-3.0 litsentsi all, hoides iga retsepti, ostunimekirja ja toiduplaani teie kontrolli all oleval infrastruktuuril ilma perepõhiste tasudeta või tellimistasanditeta.