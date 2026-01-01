Juuruta Norish ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga retseptihaldur kodumajapidamistele sotsiaalmeedia impordi, AI toitumisanalüüsi ja reaalajas sünkroonimisega.
Valige VPS-pakett Norish jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Norish
Norish on moodne, perekeskne retseptihaldusrakendus, mis on loodud peredele ja jagatud elamistingimustega olukordadele. See impordib retsepte otse URL-idelt, YouTube Shortsidest, Instagram Reelsidest, TikToki videotest ja pildiekraanipiltidelt – välistades käsitsi ümberkirjutamise töö, mida teised retseptihaldurid nõuavad. AI-põhine toitumisanalüüs ja allergiatuvastus käivituvad automaatselt igal imporditud retseptil ning muudatused sünkroonitakse reaalajas kõikides koduseadmetes Redise kaudu.
Erinevalt pilveretseptiteenustest, mis teenivad teie andmetega raha ja piiravad eksporti, on Norish täielikult ise majutatud AGPL-3.0 litsentsi all, hoides iga retsepti, ostunimekirja ja toiduplaani teie kontrolli all oleval infrastruktuuril ilma perepõhiste tasudeta või tellimistasanditeta.
Norish peamised omadused
Sotsiaalmeedia retsepti import
Impordi retsepte mis tahes URL-ilt, YouTube Shortsi, Instagram Reelsi või TikToki videotest, kasutades peata brauserit — käsitsi ümberkirjutamine pole vajalik.
AI toitumisanalüüs
Genereeri automaatselt toitumisalane teave ja tuvasta allergeenid imporditud retseptides, et eritoitumisvajadustega leibkonnaliikmetel oleks alati täpsed andmed.
Reaalajas leibkonna sünkroonimine
Retseptimuudatused, ostunimekirja uuendused ja toiduplaani muudatused levivad koheselt igasse majapidamise seadmesse ilma käsitsi värskendamiseta.
Jagatud ostunimekirjad
Koosta majapidamise toidupoenimekirju otse valitud retseptidest ja toiduplaanidest, kus kaubad on organiseeritud tõhusaks ostlemiseks.
CalDAV söögikava planeerija
Sünkrooni oma toiduplaani kalender mis tahes CalDAV-ühilduva rakendusega, nii et planeeritud toidukorrad ilmuvad kohtumiste ja meeldetuletuste kõrval.
Miks kasutada Norish Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.