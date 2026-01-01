Juuruta ScyllaDB ühe klõpsuga paigaldusena.
Suure läbilaskevõimega NoSQL andmebaas, mis on otse ühilduv Apache Cassandra ja Amazon DynamoDB-ga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ScyllaDB
ScyllaDB on avatud lähtekoodiga, hajutatud laia veeruga NoSQL andmebaas, mis on kirjutatud C++-is Seastar shard-per-core raamistikul. See räägib natiivselt Cassandra Query Language'i (CQL) ja Amazon DynamoDB API-t, nii et olemasolevad Cassandra ja DynamoDB rakendused ühenduvad ilma koodimuudatusteta, töötades samal ajal murdosal riistvarast.
ScyllaDB iseseisev majutus oma VPS-is annab rakendustele ennustatava ühekohalise millisekundi latentsuse aja-seeria, IoT, sõnumside, pettuste avastamise ja kasutajaprofiili töökoormuste jaoks — ilma tehingupõhise hinnastamiseta, lugemis-/kirjutusvõimsuse piiranguteta ja tarnija lukustuseta hallatava Cassandra või DynamoDB taseme külge.
ScyllaDB peamised omadused
Cassandra ühilduv
Räägib CQL-i loomupäraselt ja toetab iga Cassandra draiverit, nii et olemasolevad Cassandra rakendused ühenduvad, muutes ainult hosti aadressi.
DynamoDB API
Sisseehitatud Alternator liides aktsepteerib Amazon DynamoDB traatprotokolli, võimaldades DynamoDB klientidel töötada muutmata kujul iseseisvalt majutatud taristul.
Tuumapõhine shardi mootor
Seastar raamistik kinnitab ühe killu igale protsessori tuumale luku-vaba, jagamisvaba täitmise jaoks, mis koormuse all küllastab kõik tuumad.
Sisseehitatud Prometheus mõõdikud
Natiivne /metrics lõpp-punkt paljastab sadu andmebaasi sisemisi andmeid Prometheuse, Grafana ja ScyllaDB seirestaki jaoks.
Rea taseme autoriseerimine
CassandraAuthorizer jõustab rollipõhiseid õigusi võtmeruumidele, tabelitele ja ridadele, nii et iga rakendus ühendub vähima vajaliku õigusega.
Lineaarselt skaleeritav
Lisa sõlmi läbilaskevõime ja salvestusruumi horisontaalseks skaleerimiseks — klastrid hõlmavad rutiinselt kümneid sõlmi, mis teenindavad miljoneid toiminguid sekundis.
Miks kasutada ScyllaDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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