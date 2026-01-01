Kuni 69% allahindlust ScyllaDB tootele

Juuruta ScyllaDB ühe klõpsuga paigaldusena.

Suure läbilaskevõimega NoSQL andmebaas, mis on otse ühilduv Apache Cassandra ja Amazon DynamoDB-ga.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta ScyllaDB ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett ScyllaDB jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada ScyllaDB

ScyllaDB on avatud lähtekoodiga, hajutatud laia veeruga NoSQL andmebaas, mis on kirjutatud C++-is Seastar shard-per-core raamistikul. See räägib natiivselt Cassandra Query Language'i (CQL) ja Amazon DynamoDB API-t, nii et olemasolevad Cassandra ja DynamoDB rakendused ühenduvad ilma koodimuudatusteta, töötades samal ajal murdosal riistvarast.

ScyllaDB iseseisev majutus oma VPS-is annab rakendustele ennustatava ühekohalise millisekundi latentsuse aja-seeria, IoT, sõnumside, pettuste avastamise ja kasutajaprofiili töökoormuste jaoks — ilma tehingupõhise hinnastamiseta, lugemis-/kirjutusvõimsuse piiranguteta ja tarnija lukustuseta hallatava Cassandra või DynamoDB taseme külge.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

ScyllaDB peamised omadused

Cassandra ühilduv

Räägib CQL-i loomupäraselt ja toetab iga Cassandra draiverit, nii et olemasolevad Cassandra rakendused ühenduvad, muutes ainult hosti aadressi.

DynamoDB API

Sisseehitatud Alternator liides aktsepteerib Amazon DynamoDB traatprotokolli, võimaldades DynamoDB klientidel töötada muutmata kujul iseseisvalt majutatud taristul.

Tuumapõhine shardi mootor

Seastar raamistik kinnitab ühe killu igale protsessori tuumale luku-vaba, jagamisvaba täitmise jaoks, mis koormuse all küllastab kõik tuumad.

Sisseehitatud Prometheus mõõdikud

Natiivne /metrics lõpp-punkt paljastab sadu andmebaasi sisemisi andmeid Prometheuse, Grafana ja ScyllaDB seirestaki jaoks.

Rea taseme autoriseerimine

CassandraAuthorizer jõustab rollipõhiseid õigusi võtmeruumidele, tabelitele ja ridadele, nii et iga rakendus ühendub vähima vajaliku õigusega.

Lineaarselt skaleeritav

Lisa sõlmi läbilaskevõime ja salvestusruumi horisontaalseks skaleerimiseks — klastrid hõlmavad rutiinselt kümneid sõlmi, mis teenindavad miljoneid toiminguid sekundis.

Miks kasutada ScyllaDB Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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