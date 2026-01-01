ScyllaDB on avatud lähtekoodiga, hajutatud laia veeruga NoSQL andmebaas, mis on kirjutatud C++-is Seastar shard-per-core raamistikul. See räägib natiivselt Cassandra Query Language'i (CQL) ja Amazon DynamoDB API-t, nii et olemasolevad Cassandra ja DynamoDB rakendused ühenduvad ilma koodimuudatusteta, töötades samal ajal murdosal riistvarast.

ScyllaDB iseseisev majutus oma VPS-is annab rakendustele ennustatava ühekohalise millisekundi latentsuse aja-seeria, IoT, sõnumside, pettuste avastamise ja kasutajaprofiili töökoormuste jaoks — ilma tehingupõhise hinnastamiseta, lugemis-/kirjutusvõimsuse piiranguteta ja tarnija lukustuseta hallatava Cassandra või DynamoDB taseme külge.